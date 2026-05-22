Теща на правом сиденье возле водителя в опасности: исследование

Женщина в автомобиле. Фото: magnific.com

Исследование Технического университета Граца, проведенное по заказу Австрийского фонда безопасности дорожного движения, выявило скрытую угрозу для женщин в транспорте. Анализ данных дорожных аварий за период с 2012 по 2024 год показал, что пассажирки получают травмы значительно чаще мужчин. В случае совместной поездки в одном авто риск получения повреждений для женщин точно в 1,6 раза больше, а наибольшая опасность подстерегает пассажирок в возрасте более 50 лет.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Анатомический фактор

Австрийские ученые выяснили, что женщины получают тяжелые повреждения или погибают даже при низких скоростях столкновения, которые являются безопасными для мужчин. Чаще всего травмируются органы грудной клетки, позвоночник, а также верхние и нижние конечности. При этом наибольшая опасность грозит пассажиркам в возрасте свыше 50 лет.

Главная причина кроется в том, что автомобильные кресла, надувные подушки и ремни безопасности традиционно проектируют под параметры среднестатистического мужчины. При проведении краш-тестов до сих пор используют манекены мужского строения тела. Даже специальный женский манекен является лишь уменьшенной копией мужской модели, которая совершенно не отражает реальную ширину женского таза или строение плечевого пояса.

Правильная настройка

Ситуацию усугубляет то, что женщины чаще занимают именно пассажирское кресло рядом с водителем и настраивают его не по правилам. Чрезмерное перемещение сиденья назад или сильное отклонение спинки превращают кресло в лежак. Защитные системы не рассчитаны на такие нестандартные позиции, что в случае ДТП повышает риск травм на 60%.

Читайте также:

До появления на рынке адаптивных систем безопасности водителям и пассажирам необходимо самостоятельно минимизировать риски. Для этого следует держать спинку кресла максимально вертикально и правильно регулировать высоту ремня безопасности. Он должен плотно прилегать к телу, не касаясь шеи, а объемную зимнюю одежду во время движения лучше снимать, чтобы обеспечить эффективную работу фиксатора.

Ранее Новини.LIVE писали, за рулем каких авто сидят худшие водители. Некоторые бренды имеют сомнительную репутацию, ассоциируясь с теми, кто игнорирует правила и создает опасные ситуации на дороге.

Также читайте, почему электрокары негативно влияют на здоровье. Исследование института Civey среди тысячи немецких водителей показало неожиданные результаты.