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SUV, LCV, MPV та інші — що означають абревіатури класифікації автомобілів

4 вересня 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Має знати кожний водій — що означають абревіатури класифікації автомобілів
Автомобілі різних типів. Фото: motortrend.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Кожен тип автомобілів має своє особливе маркування від виробника — стандарти класифікації розподіляють машини за колісною базою, корисним об’ємом кабіни та видом кузова. В Європі зазвичай послуговуються літерними позначками автомобільних сегментів (A, B, C, D, E), а в США користуються абревіатурами.

Що означають ці абревіатури, написав АвтоСвіт.

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Легкові автомобілі

  • MC (Mini Cars) — європейський клас A. Малолітражні авто з об'ємом салону до 2,4 куб. м. Приклад — модель Smart.
  • SC (Small Cars або subcompact cars) — європейський клас B. Об’єм салону 2,4-2,83 куб. м. Приклади — Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Renault Logan.
  • СС (Compact Cars) — європейський клас C. Об'ємом салону 2,84-3,11 куб. м. Наймасовіший у світі сегменті. Приклади — Volkswagen Golf, Ford Focus, Hyundai i30.
  • LC (Larger Cars або mid-size cars) — європейський клас D. Об'єм салону 3,12-3,25 куб. м. Це великі сімейні седани та універсали. Приклади — Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-Klasse, Ford Mondeo, BMW 3 Series.
  • EC (Executive Cars або standard size cars) — європейський клас E (або бізнес-клас). Об'єм салону 3,26-3,4 куб. м. Приклади — Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Klasse, BMW 6 Series, Audi A6.
  • FSC (Full-size cars або Luxury Cars) — повнорозмірні седани з салоном 3,5 та більше куб. м. Приклади — Mercedes-Benz S-Klasse, BMW 7 Series, Audi A8, Cadillac CT6.

Кросовери, позашляховики та фургони

  • SUV (Sport Utility Vehicles) — автомобілі підвищеної прохідності. Позашляховики та кросовери з можливостями подолання бездоріжжя.
  • Compact SUV — авто, за розмірами салону порівняні з моделями сегмента С. Приклади — Nissan Qashqai, BMW X1, Audi Q3.
  • Mid-size SUV – за розмірами салону наближаються до європейського класу D. Приклади — Volkswagen Tiguan, BMW X3, Audi Q5.
  • Full-size SUV — великі позашляховики. Приклади — Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL, Toyota Land Cruiser.
  • MPV (Multi Purpose Vehicles, багатоцільовий транспортний засіб) — європейський клас M. Це мінівени, пасажирські фургони та інші машини з великим універсальним кузовом, які будуються на платформах легкових машин.
  • LCV (Light Commercial Vehicle, легкі комерційні автомобілі). Головна відмінність від мінівенів в наявності вантажної платформи або кузова за пасажирською кабіною. Це пікапи, малотоннажні фургони та вантажівки повною масою не більше 3,5 т.

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