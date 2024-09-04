Має знати кожний водій — що означають абревіатури класифікації автомобілів

Автомобілі різних типів. Фото: motortrend.com

Кожен тип автомобілів має своє особливе маркування від виробника — стандарти класифікації розподіляють машини за колісною базою, корисним об’ємом кабіни та видом кузова. В Європі зазвичай послуговуються літерними позначками автомобільних сегментів (A, B, C, D, E), а в США користуються абревіатурами.

Що означають ці абревіатури, написав АвтоСвіт.

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Легкові автомобілі

MC (Mini Cars) — європейський клас A. Малолітражні авто з об'ємом салону до 2,4 куб. м. Приклад — модель Smart.

— європейський клас A. Малолітражні авто з об'ємом салону до 2,4 куб. м. Приклад — модель Smart. SC (Small Cars або subcompact cars) — європейський клас B. Об’єм салону 2,4-2,83 куб. м. Приклади — Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Renault Logan.

— європейський клас B. Об’єм салону 2,4-2,83 куб. м. Приклади — Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Renault Logan. СС (Compact Cars) — європейський клас C. Об'ємом салону 2,84-3,11 куб. м. Наймасовіший у світі сегменті. Приклади — Volkswagen Golf, Ford Focus, Hyundai i30.

— європейський клас C. Об'ємом салону 2,84-3,11 куб. м. Наймасовіший у світі сегменті. Приклади — Volkswagen Golf, Ford Focus, Hyundai i30. LC (Larger Cars або mid-size cars) — європейський клас D. Об'єм салону 3,12-3,25 куб. м. Це великі сімейні седани та універсали. Приклади — Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-Klasse, Ford Mondeo, BMW 3 Series.

— європейський клас D. Об'єм салону 3,12-3,25 куб. м. Це великі сімейні седани та універсали. Приклади — Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-Klasse, Ford Mondeo, BMW 3 Series. EC (Executive Cars або standard size cars) — європейський клас E (або бізнес-клас). Об'єм салону 3,26-3,4 куб. м. Приклади — Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Klasse, BMW 6 Series, Audi A6.

— європейський клас E (або бізнес-клас). Об'єм салону 3,26-3,4 куб. м. Приклади — Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Klasse, BMW 6 Series, Audi A6. FSC (Full-size cars або Luxury Cars) — повнорозмірні седани з салоном 3,5 та більше куб. м. Приклади — Mercedes-Benz S-Klasse, BMW 7 Series, Audi A8, Cadillac CT6.

Кросовери, позашляховики та фургони

SUV (Sport Utility Vehicles) — автомобілі підвищеної прохідності. Позашляховики та кросовери з можливостями подолання бездоріжжя.

— автомобілі підвищеної прохідності. Позашляховики та кросовери з можливостями подолання бездоріжжя. Compact SUV — авто, за розмірами салону порівняні з моделями сегмента С. Приклади — Nissan Qashqai, BMW X1, Audi Q3.

— авто, за розмірами салону порівняні з моделями сегмента С. Приклади — Nissan Qashqai, BMW X1, Audi Q3. Mid-size SUV – за розмірами салону наближаються до європейського класу D. Приклади — Volkswagen Tiguan, BMW X3, Audi Q5.

– за розмірами салону наближаються до європейського класу D. Приклади — Volkswagen Tiguan, BMW X3, Audi Q5. Full-size SUV — великі позашляховики. Приклади — Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL, Toyota Land Cruiser.

— великі позашляховики. Приклади — Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL, Toyota Land Cruiser. MPV (Multi Purpose Vehicles, багатоцільовий транспортний засіб) — європейський клас M. Це мінівени, пасажирські фургони та інші машини з великим універсальним кузовом, які будуються на платформах легкових машин.

— європейський клас M. Це мінівени, пасажирські фургони та інші машини з великим універсальним кузовом, які будуються на платформах легкових машин. LCV (Light Commercial Vehicle, легкі комерційні автомобілі) . Головна відмінність від мінівенів в наявності вантажної платформи або кузова за пасажирською кабіною. Це пікапи, малотоннажні фургони та вантажівки повною масою не більше 3,5 т.

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