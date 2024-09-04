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SUV, LCV, MPV и другие — что означают аббревиатуры классификации автомобилей

4 сентября 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Должен знать каждый водитель — что означают аббревиатуры классификации автомобилей
Автомобили разных типов. Фото: motortrend.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Каждый тип автомобилей имеет свою особую маркировку от производителя — стандарты классификации распределяют машины по колесной базе, полезному объему кабины и виду кузова. В Европе обычно используют буквенные пометки автомобильных сегментов (A, B, C, D, E), а в США пользуются аббревиатурами.

Что означают эти аббревиатуры, написал АвтоСвіт.

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Легковые автомобили

  • MC (Mini Cars) — европейский класс A. Малолитражные авто с объемом салона до 2,4 куб. м. Пример — модель Smart.
  • SC (Small Cars или subcompact cars) — европейский класс B. Объем салона 2,4-2,83 куб. м. Примеры — Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Renault Logan.
  • СС (Compact Cars) — европейский класс C. Объемом салона 2,84-3,11 куб. м. Самый массовый в мире сегменте. Примеры — Volkswagen Golf, Ford Focus, Hyundai i30.
  • LC (Larger Cars или mid-size cars) — европейский класс D. Объем салона 3,12-3,25 куб. м. Это большие семейные седаны и универсалы. Примеры — Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-Klasse, Ford Mondeo, BMW 3 Series.
  • EC (Executive Cars или standard size cars) — европейский класс E (или бизнес-класс). Объем салона 3,26-3,4 куб. м. Примеры — Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class, BMW 6 Series, Audi A6.
  • FSC (Full-size cars или Luxury Cars) — полноразмерные седаны с салоном 3,5 и более куб. м. Примеры — Mercedes-Benz S-Klasse, BMW 7 Series, Audi A8, Cadillac CT6.

Кроссоверы, внедорожники и фургоны

  • SUV (Sport Utility Vehicles) — автомобили повышенной проходимости. Внедорожники и кроссоверы с возможностями преодоления бездорожья.
  • Compact SUV — авто, по размерам салона сравнимы с моделями сегмента С. Примеры — Nissan Qashqai, BMW X1, Audi Q3.
  • Mid-size SUV — по размерам салона приближаются к европейскому классу D. Примеры — Volkswagen Tiguan, BMW X3, Audi Q5.
  • Full-size SUV — большие внедорожники. Примеры — Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL, Toyota Land Cruiser.
  • MPV (Multi Purpose Vehicles, многоцелевое транспортное средство) — европейский класс M. Это минивэны, пассажирские фургоны и другие машины с большим универсальным кузовом, строящиеся на платформах легковых машин.
  • LCV (Light Commercial Vehicle, легкие коммерческие автомобили). Главное отличие от минивэнов — в наличии грузовой платформы или кузова за пассажирской кабиной. Это пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики в полной массе не более 3,5 т.

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