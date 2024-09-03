Шесть японских подержанных авто, которые следует избегать даже при низкой цене

Suzuki X-90. Фото: drive.com.au

Японские автомобили завоевали и сохранили заслуженную репутацию надежности и доступности. Но не каждая машина из страны восходящего Солнца выигрышна, поэтому некоторых моделей стоит вовсю избегать.

Об этом написал GoBankingRates.

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Mazda RX-8

Фото: wikipedia

Первое поколение Mazda RX-8 продавалось с 2004-го по 2008 год. Машина получила 4-цилиндровый двигатель мощностью 212 л.с, но, несмотря на это, она занимает лишь 11 место по надежности из 19 моделей Mazda на MazdaProblems.com. Владельцы жалуются на поломки двигателя, рывки гидроусилителя руля и чрезмерное потребление масла.

Mitsubishi Eclipse

Фото: wikipedia

Mitsubishi Eclipse — это маленький спортивный автомобиль с большим расходом бензина. Водители сообщили о проблемах с автоматической коробкой передач, силовым приводом, рулевым управлением и мгновенными повреждениями ободов и колес.

Honda CRX Del Sol

Фото: wikipedia

Владельцы жаловались на то, что протекает крыша и на шум в салоне. Также роторы передних тормозов имеют тенденцию к деформации.

Toyota Paseo

Фото: wikipedia

Paseo не страдает от механических проблем. Но в течение 1991-1997 годов, пока выпускался этот малолитражный автомобиль, он так и не смог завоевать симпатии водителей, несмотря на то, что был построен на раме Corolla.

Suzuki Samurai

Фото: wikipedia

Consumer Reports оценил этот квадратный автомобиль как неприемлемый. Ведь машина склонна к опрокидыванию во время резких маневров.

Suzuki X-90

Фото: wikipedia

X-90 также имеет проблему опрокидывания. При этом авто получило удивительный дизайн. Водители так и не договорились, что это — купе, спорткар или передняя часть пикапа?

Машина имеет мощность 90 л.с., на которых и ушла в забвение как одно из самых плохих японских авто, когда-либо выходивших с конвейера.

Ранее мы представляли японские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году. Также писали о самых надежных моделях Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега.