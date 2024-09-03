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Шість японських вживаних авто, які не варто купляти навіть з величезною знижкою

3 вересня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
Шість японських авто з пробігом, які варто уникати навіть попри низьку ціну
Suzuki X-90. Фото: drive.com.au
Валентин Бандура - Редактор

Японські автомобілі здобули та зберегли заслужену репутацію надійності та доступності. Але не кожна машина з країни, де сходить Сонце, є виграшною, тому деяких моделей варто щосили уникати.

Про це написав GoBankingRates.

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Mazda RX-8

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Фото: wikipedia

Перше покоління Mazda RX-8 продавалося з 2004-го по 2008 рік. Машина отримала 4-циліндровий двигун потужністю 212 к.с, але попри це вона посідає лише 11 місце за надійністю з 19 моделей Mazda на MazdaProblems.com. Власники скаржаться на ламання двигуна, ривки гідропідсилювача керма та надмірне споживання оливи.

Mitsubishi Eclipse

Шість японських вживаних авто, які не варто купляти навіть з величезною знижкою - фото 2
Фото: wikipedia

Mitsubishi Eclipse — це маленький спортивний автомобіль із великою витратою бензину. Водії повідомили про проблеми з автоматичною коробкою передач, силовим приводом, рульовим управлінням та миттєвими пошкодженнями ободів та коліс.

Honda CRX Del Sol

Шість японських вживаних авто, які не варто купляти навіть з величезною знижкою - фото 3
Фото: wikipedia

Власники скаржилися на те, що протікає дах та на шум у салоні. Також ротори передніх гальм мають тенденцію до деформації.

Toyota Paseo

Шість японських вживаних авто, які не варто купляти навіть з величезною знижкою - фото 4
Фото: wikipedia

Paseo не страждає від механічних проблем. Але протягом 1991-1997 років, поки випускався цей малолітражний автомобіль, він так й не зміг завоювати симпатії водіїв попри те, що був побудований на рамі Corolla.

Suzuki Samurai

Шість японських вживаних авто, які не варто купляти навіть з величезною знижкою - фото 5
Фото: wikipedia

Consumer Reports оцінив цей квадратний автомобіль як неприйнятний. Адже машина схильна до перекидання під час різких маневрів.

Suzuki X-90

Шість японських вживаних авто, які не варто купляти навіть з величезною знижкою - фото 6
Фото: wikipedia

X-90 також має проблему перекидання. При цьому авто отримало дуже дивний дизайн. Водії так й не домовилися, що це — купе, спорткар чи передня частина пікапа?

Машина має потужність 90 к.с., на яких й пішла у забуття як одне із найгірших японських авто, яке коли-небудь виходило з конвеєра.

Раніше ми представляли японські автомобілі з найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році. Також писали про найнадійніші моделі Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу.

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