Шість японських авто з пробігом, які варто уникати навіть попри низьку ціну

Шість японських вживаних авто, які не варто купляти навіть з величезною знижкою
Японські автомобілі здобули та зберегли заслужену репутацію надійності та доступності. Але не кожна машина з країни, де сходить Сонце, є виграшною, тому деяких моделей варто щосили уникати.
Про це написав GoBankingRates.
Mazda RX-8
Перше покоління Mazda RX-8 продавалося з 2004-го по 2008 рік. Машина отримала 4-циліндровий двигун потужністю 212 к.с, але попри це вона посідає лише 11 місце за надійністю з 19 моделей Mazda на MazdaProblems.com. Власники скаржаться на ламання двигуна, ривки гідропідсилювача керма та надмірне споживання оливи.
Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Eclipse — це маленький спортивний автомобіль із великою витратою бензину. Водії повідомили про проблеми з автоматичною коробкою передач, силовим приводом, рульовим управлінням та миттєвими пошкодженнями ободів та коліс.
Honda CRX Del Sol
Власники скаржилися на те, що протікає дах та на шум у салоні. Також ротори передніх гальм мають тенденцію до деформації.
Toyota Paseo
Paseo не страждає від механічних проблем. Але протягом 1991-1997 років, поки випускався цей малолітражний автомобіль, він так й не зміг завоювати симпатії водіїв попри те, що був побудований на рамі Corolla.
Suzuki Samurai
Consumer Reports оцінив цей квадратний автомобіль як неприйнятний. Адже машина схильна до перекидання під час різких маневрів.
Suzuki X-90
X-90 також має проблему перекидання. При цьому авто отримало дуже дивний дизайн. Водії так й не домовилися, що це — купе, спорткар чи передня частина пікапа?
Машина має потужність 90 к.с., на яких й пішла у забуття як одне із найгірших японських авто, яке коли-небудь виходило з конвеєра.
Раніше ми представляли японські автомобілі з найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році. Також писали про найнадійніші моделі Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу.
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