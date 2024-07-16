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Японські автомобілі з найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році

16 липня 2024 19:50
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-4 японські авто з найменшими витратами на ремонт у 2024 році
Японські авто. Фото: autoevolution.com
Валентин Бандура - Редактор

Японські автомобілі заслужили репутацію надійних. Ціни на них часто вищі, ніж в американських або корейських конкурентів, але ці кошти можна компенсувати через зниження витрат на технічне обслуговування та ремонт протягом усього терміну експлуатації машин.

Фахівці Hot Cars визначили найкращі автомобілі, які не потребують великих витрат на обслуговування.

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2024 Toyota Prius

  • Витрати на обслуговування 400,80 на рік

 

Японські автомобілі з найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році - фото 1
Фото: motortrend.com

Prius був першим серійним гібридним автомобілем, представленим у 1997 році як бачення Toyota автомобіля XXI століття. Модель отримала численні нагороди, а його надійність незмінно входить до десятки найкращих у своєму сегменті.

2024 Toyota Corolla

  • Витрати на обслуговування 408,70 на рік

 

Японські автомобілі з найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році - фото 2
Фото: guideautoweb.com

Toyota Corolla є найбільш продаваним автомобілем в історії японської компанії — реалізовано понад 50 млн одиниць по всьому світу. Для обслуговування потрібно лише близько 3 000 доларів протягом десяти років. Ці гроші сильно розподілені, адже основна їхня частки припадає після 10 року володіння авто.

2025 Toyota Camry

  • Витрати на обслуговування 420,30 на рік

 

Японські автомобілі з найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році - фото 3
Фото: greencarreports.com

За даними CarEdge, приблизний 10-річний рахунок на технічне обслуговування Toyota Camry менший ніж у конкурентів на 2 900 доларів.

2024 Mitsubishi Mirage

  • Витрати на обслуговування 493,90 на рік

 

Японські автомобілі з найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році - фото 4
Фото: mitsubishicars.com

За оцінками RepairPal, Mirage доводиться привозити в сервіс раз на рік, що значно краще, ніж у середньому по сегменту — раз на вісім місяців. Портал оцінки технічного обслуговування та ремонту дає моделі 4,5 зірки з 5 можливих.

Раніше експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Також ми писали про плюси та мінуси щоденного водіння нової Toyota Corolla Cross.

ремонт рейтинг Японія авто автомобіль

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