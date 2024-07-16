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Японские авто с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году

16 июля 2024 19:50
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-4 японских авто с наименьшими затратами на ремонт в 2024 году
Японские автомобили. Фото: autoevolution.com
Валентин Бандура - Редактор

Японские автомобили заслужили репутацию надежных. Цены на них часто выше, чем у американских или корейских конкурентов, но эти средства можно компенсировать из-за снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт в течение всего срока эксплуатации машин.

Специалисты Hot Cars определили лучшие автомобили, не требующие больших затрат на обслуживание.

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2024 Toyota Prius

  • Расходы на обслуживание 400,80 в год

 

Японские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году - фото 1
Фото: motortrend.com

Prius был первым серийным гибридным автомобилем, представленным в 1997 году как видение Toyota автомобиля XXI века. Модель получила многочисленные награды, а его надежность неизменно входит в десятку лучших в своем сегменте.

2024 Toyota Corolla

  • Расходы на обслуживание 408,70 в год

 

Японские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году - фото 2
Фото: guideautoweb.com

Toyota Corolla является самым продаваемым автомобилем в истории японской компании — реализовано более 50 млн единиц по всему миру. Для обслуживания нужно всего около 3 000 долларов в течение десяти лет. Эти деньги сильно распределены, ведь основная их доля приходится после 10 года владения авто.

2025 Toyota Camry

  • Расходы на обслуживание 420,30 в год

 

Японские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году - фото 3
Фото: greencarreports.com

По данным CarEdge, приблизительный 10-летний счет на техническое обслуживание Toyota Camry меньше, чем у конкурентов на 2 900 долларов.

2024 Mitsubishi Mirage

  • Расходы на обслуживание 493,90 в год

 

Японские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году - фото 4
Фото: mitsubishicars.com

По оценкам RepairPal, Mirage приходится привозить в сервис ежегодно, что гораздо лучше, чем в среднем по сегменту — раз в восемь месяцев. Портал оценки технического обслуживания и ремонта дает модели 4,5 звезды из 5 возможных.

Ранее эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Также мы писали о плюсах и минусах ежедневного вождения новой Toyota Corolla Cross.

ремонт рейтинг Япония авто автомобиль

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