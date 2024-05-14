Кожне друге японське авто має ці недоліки — як їх виправити

Японські автомобілі. Фото: importavehicle.com

Японські автомобілі вважаються у світі надійними та технічно довершеними транспортними засобами. Але українські автомобілісти мають кілька претензій й до них.

Основні проблеми багатьох японських автомобілів назвали експерти Dexpens.

Читайте також:

Звукоізоляція салону

Дуже помітна слабка шумоізоляція автомобілів. Це притаманно навіть деяким преміальним моделям Toyota та Lexus, не кажучи про бюджетні варіанти.

Річ у тім, що японці звикли до галасу та сторонніх звуків в машині. Психіка європейських водіїв ніжніша, тому зайвий гучний шум їх здебільшого дратує.

Вихід з цієї ситуації — або з часом звикати до сторонніх звуків, або додатково звукоізолювати двері та днище кузова, а також придбати тихі покришки.

Проблемне кермо

Водії часто скаржаться на кермову рейку. Не виключено, що в цьому винні погана якість українських доріг та манера їзди наших водіїв. Хай там як, але кермова рейка не може довго бездоганно служити й часто привертає до себе увагу.

Корозія

Кузовне залізо не є перевагою японських машин, особливо випущених останні 15 років. Автовласникам доводиться ретельно слідкувати за своїми автомобілями та часто робити антикорозійну обробку. Особливо неприємно власникам багатьох рамних позашляховиків, позаяк іржа вражає також раму авто.

Раніше ми писали про найнадійніші моделі брендів Toyota та Mazda.