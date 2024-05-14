Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Експерти назвали головні проблеми кожного другого японського авто в Україні arrow

Експерти назвали головні проблеми кожного другого японського авто в Україні

14 травня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Кожне друге японське авто має ці недоліки — як їх виправити
Японські автомобілі. Фото: importavehicle.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Японські автомобілі вважаються у світі надійними та технічно довершеними транспортними засобами. Але українські автомобілісти мають кілька претензій й до них.

Основні проблеми багатьох японських автомобілів назвали експерти Dexpens.

Читайте також:

Звукоізоляція салону

Дуже помітна слабка шумоізоляція автомобілів. Це притаманно навіть деяким преміальним моделям Toyota та Lexus, не кажучи про бюджетні варіанти.

Річ у тім, що японці звикли до галасу та сторонніх звуків в машині. Психіка європейських водіїв ніжніша, тому зайвий гучний шум їх здебільшого дратує.

Вихід з цієї ситуації — або з часом звикати до сторонніх звуків, або додатково звукоізолювати двері та днище кузова, а також придбати тихі покришки.

Проблемне кермо

Водії часто скаржаться на кермову рейку. Не виключено, що в цьому винні погана якість українських доріг та манера їзди наших водіїв. Хай там як, але кермова рейка не може довго бездоганно служити й часто привертає до себе увагу.

Корозія

Кузовне залізо не є перевагою японських машин, особливо випущених останні 15 років. Автовласникам доводиться ретельно слідкувати за своїми автомобілями та часто робити антикорозійну обробку. Особливо неприємно власникам багатьох рамних позашляховиків, позаяк іржа вражає також раму авто.

Раніше ми писали про найнадійніші моделі брендів Toyota та Mazda.

ремонт
Японія
авто
проблеми
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників