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Эксперты назвали главные проблемы каждого второго японского авто в Украине

14 мая 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Каждое второе японское авто имеет эти недостатки — как их исправить
Японские автомобили. Фото: importavehicle.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Японские автомобили считаются в мире надежными и технически совершенными транспортными средствами. Но у украинских автомобилистов есть несколько претензий и к ним.

Основные проблемы многих японских автомобилей назвали эксперты Dexpens.

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Звукоизоляция салона

Очень заметна слабая шумоизоляция автомобилей. Это характерно даже для некоторых премиальных моделей Toyota и Lexus, не говоря о бюджетных вариантах.

Дело в том, что японцы привыкли к шуму и посторонним звукам в машине. Психика европейских водителей более нежная, поэтому лишний громкий шум их в большинстве своем раздражает.

Выход из этой ситуации — либо со временем привыкать, либо дополнительно звукоизолировать двери и днище кузова, а также приобрести тихие покрышки.

Проблемный руль

Водители часто жалуются на рулевую рейку. Не исключено, что в этом виновнике плохое качество украинских дорог и манера езды наших водителей. Как бы там ни было, но рулевая рейка не может долго безупречно служить и часто привлекает к себе внимание.

Коррозия

Кузовное железо не является преимуществом японских машин, особенно выпущенных в последние 15 лет. Автовладельцам приходится тщательно следить за своими автомобилями и часто производить антикоррозионную обработку. Особенно неприятно владельцам многих рамных внедорожников, поскольку ржавчина поражает раму авто.

Ранее мы писали о самых надежных моделях брендов Toyota и Mazda.

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Япония
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