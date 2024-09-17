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Суперечливий тренд — хто вигадав полірувати авто майонезом та чи безпечно це

17 вересня 2024 15:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Хто вигадав полірувати авто майонезом та чи безпечно це — відповідь експерта
Полірування кузова авто. Фото: vecteezy.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Ймовірно, полірувати авто майонезом першими почали перекупники, щоб швидко, але ненадовго довести вигляд кузова до товарного у виставленого на продаж авто. Але на просторах глобальної мережі цей метод здобув купу послідовників.

Чи є майонез альтернативою дорогим полірувальним пастам, написала "Твоя машина".

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Як працює майонез

Інгредієнтами соусу є рослинна олія, яєчні жовтки, гірчиця та оцет. В цій комбінації олія має забезпечити змащення, а гірчичні зерна виступають у ролі м'якого абразиву. Але проблемним для автомобіля складником майонезу є оцет.

Майонез може лише тимчасово поліпшити вигляд кузова. В довгостроковій перспективі оцет в складі продукту призведе до прискореного руйнування захисного шару лаку на кузові авто, а також до появи мікротріщин, в яких розвиватиметься іржа.

Переваги полірувальної пасти

Майонез призначений для кулінарії, тоді як полірувальні пасти спеціально розроблені для роботи з лакофарбовим покриттям автомобіля. Зрештою ніхто ж не додумався заправляти салат полірувальною пастою.

Склад паст містить точні пропорції абразивних частинок, які за допомогою механічної обробки делікатно знімають мікрошар лаку, усуваючи подряпини та дефекти. А майонез має неприйнятний для ЛФК агресивний інгредієнт — оцет.

Полірувальні пасти призначені для використання на високих оборотах й забезпечують стабільне відведення тепла. Майонез не має таких властивостей, тому під час активного полірування сприяє перегріву поверхні, що призводить до ще більших пошкоджень.

 

Суперечливий тренд — хто вигадав полірувати авто майонезом та чи безпечно це - фото 1
Майонез варто використовувати за призначенням. Фото: thespruceeats.com

Раніше ми писали, що можна долити у двигун авто, коли в дорозі різко впав рівень оливи. Також розповідали, як видалити пил, який скупчився у вентиляційних отворах авто влітку.

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