Хто вигадав полірувати авто майонезом та чи безпечно це — відповідь експерта

Суперечливий тренд — хто вигадав полірувати авто майонезом та чи безпечно це
Ймовірно, полірувати авто майонезом першими почали перекупники, щоб швидко, але ненадовго довести вигляд кузова до товарного у виставленого на продаж авто. Але на просторах глобальної мережі цей метод здобув купу послідовників.
Чи є майонез альтернативою дорогим полірувальним пастам, написала "Твоя машина".
Як працює майонез
Інгредієнтами соусу є рослинна олія, яєчні жовтки, гірчиця та оцет. В цій комбінації олія має забезпечити змащення, а гірчичні зерна виступають у ролі м'якого абразиву. Але проблемним для автомобіля складником майонезу є оцет.
Майонез може лише тимчасово поліпшити вигляд кузова. В довгостроковій перспективі оцет в складі продукту призведе до прискореного руйнування захисного шару лаку на кузові авто, а також до появи мікротріщин, в яких розвиватиметься іржа.
Переваги полірувальної пасти
Майонез призначений для кулінарії, тоді як полірувальні пасти спеціально розроблені для роботи з лакофарбовим покриттям автомобіля. Зрештою ніхто ж не додумався заправляти салат полірувальною пастою.
Склад паст містить точні пропорції абразивних частинок, які за допомогою механічної обробки делікатно знімають мікрошар лаку, усуваючи подряпини та дефекти. А майонез має неприйнятний для ЛФК агресивний інгредієнт — оцет.
Полірувальні пасти призначені для використання на високих оборотах й забезпечують стабільне відведення тепла. Майонез не має таких властивостей, тому під час активного полірування сприяє перегріву поверхні, що призводить до ще більших пошкоджень.
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