Як правильно видалити пил з вентиляційних отворів авто — відповідь експертів

Поролонова щітка. Фото: wikihow.com

Протягом літа, коли водій часто користується кондиціонером в авто, у вентиляційних отворах скупчується багато пилу. Це ідеальне середовище для розмноження шкідливих бактерій.

Як правильно чистити вентиляцію, написав Sante Plus.

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Ложка, тканина, оцет

Щоб видалити всі залишки бруду, використовуйте ложку та чисту тканину, змочену розчином води та оцту. Оберніть тканину навколо ручки ложки, а потім просуньте її у вентиляційні решітки. Не забудьте також очистити передні та задні вентиляційні отвори кондиціонера.

Оцет, вода, лимонний сік

Змішайте рівну частину гарячої води з білим оцтом та додайте чайну ложку лимонного соку для приємнішого запаху. Потім візьміть поролонову щітку, змочить її в мийному розчині та протріть вентиляційні отвори. Завершіть очищення чистою сухою щіткою.

Вентиляційні отвори. Фото: motor1.com

Повітряний фільтр

Повітряний фільтр кабіни автомобіля слід міняти принаймні раз на рік, а якщо ви регулярно їздите запиленими дорогами, то й частіше.

Не забувайте регулярно обслуговувати вентиляційні канали автомобіля, щоб не вдихати повітря з цвіллю або бактеріями.

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