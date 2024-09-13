Як правильно видалити пил з вентиляційних отворів авто — відповідь експертів

Як видалити пил, який скупчився у вентиляційних отворах авто влітку
Протягом літа, коли водій часто користується кондиціонером в авто, у вентиляційних отворах скупчується багато пилу. Це ідеальне середовище для розмноження шкідливих бактерій.
Як правильно чистити вентиляцію, написав Sante Plus.
Ложка, тканина, оцет
Щоб видалити всі залишки бруду, використовуйте ложку та чисту тканину, змочену розчином води та оцту. Оберніть тканину навколо ручки ложки, а потім просуньте її у вентиляційні решітки. Не забудьте також очистити передні та задні вентиляційні отвори кондиціонера.
Оцет, вода, лимонний сік
Змішайте рівну частину гарячої води з білим оцтом та додайте чайну ложку лимонного соку для приємнішого запаху. Потім візьміть поролонову щітку, змочить її в мийному розчині та протріть вентиляційні отвори. Завершіть очищення чистою сухою щіткою.
Повітряний фільтр
Повітряний фільтр кабіни автомобіля слід міняти принаймні раз на рік, а якщо ви регулярно їздите запиленими дорогами, то й частіше.
Не забувайте регулярно обслуговувати вентиляційні канали автомобіля, щоб не вдихати повітря з цвіллю або бактеріями.
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