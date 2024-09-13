Как правильно удалить пыль из вентиляционных отверстий авто — ответ экспертов

Поролоновая щетка. Фото: wikihow.com

В течение лета, когда водитель часто пользуется кондиционером в авто, в вентиляционных отверстиях скапливается много пыли. Эта идеальная среда для размножения вредных бактерий.

Как правильно чистить вентиляцию, написал Sante Plus.

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Ложка, ткань, уксус

Чтобы удалить все остатки грязи, используйте ложку и чистую ткань, смоченную раствором воды и уксуса. Оберните ткань вокруг ручки ложки и просуньте ее в вентиляционные решетки. Не забудьте очистить передние и задние вентиляционные отверстия кондиционера.

Уксус, вода, лимонный сок

Смешайте ровную часть горячей воды с белым уксусом и добавьте чайную ложку лимонного сока для более приятного запаха. Затем возьмите поролоновую щетку, смочите ее в моющем растворе и протрите вентиляционные отверстия. Очистите чистой сухой щеткой.

Вентиляционные отверстия. Фото: motor1.com

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр кабины автомобиля следует менять по крайней мере раз в год, а если вы регулярно ездите по пыльным дорогам, то и чаще.

Не забывайте регулярно обслуживать вентиляционные каналы автомобиля, чтобы не вдыхать воздух с плесенью или бактериями.

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