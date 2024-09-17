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Противоречивый тренд — кто придумал полировать авто майонезом и безопасно ли это

17 сентября 2024 15:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Кто придумал полировать авто майонезом и безопасно ли это ответ эксперта
Полировка кузова авто. Фото: vecteezy.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Вероятно, полировать авто майонезом первыми начали перекупщики, чтобы быстро, но ненадолго довести вид кузова до товарного у выставленного на продажу авто. Но на просторах глобальной сети этот метод получил кучу последователей.

Является ли майонез альтернативой дорогим полировочным пастам, написала "Твоя машина".

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Как работает майонез

Ингредиентами соуса являются растительное масло, яичные желтки, горчица и уксус. В этой комбинации масло должно обеспечить смазку, а горчичные зерна выступают в качестве мягкого абразива. Но проблемной для автомобиля составляющей майонеза является уксус.

Майонез может только временно улучшить облик кузова. В долгосрочной перспективе уксус в составе продукта приведет к ускоренному разрушению защитного слоя лака на кузове авто, а также к появлению микротрещин, в которых будет развиваться ржавчина.

Преимущества полировочной пасты

Майонез предназначен для кулинарии, в то время как полировочные пасты специально разработаны для работы с лакокрасочным покрытием автомобиля. В конце концов никто не додумался заправлять салат полировочной пастой.

Состав паст содержит точные пропорции абразивных частиц, которые с помощью механической обработки деликатно снимают микрослой лака, устраняя царапины и дефекты. А у майонеза есть неприемлемый для ЛФК агрессивный ингредиент — уксус.

Полировочные пасты предназначены для использования на высоких оборотах и обеспечивают стабильный отвод тепла. Майонез не обладает такими свойствами, поэтому во время активной полировки способствует перегреву поверхности, что приводит к еще большим повреждениям.

 

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Майонез следует использовать по назначению. Фото: thespruceeats.com

Ранее мы писали, что можно долить в двигатель авто, когда в дороге резко упал уровень масла. Также рассказывали, как удалить пыль, которая скопилась в вентиляционных отверстиях авто летом.

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