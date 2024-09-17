Кто придумал полировать авто майонезом и безопасно ли это ответ эксперта

Противоречивый тренд — кто придумал полировать авто майонезом и безопасно ли это
Вероятно, полировать авто майонезом первыми начали перекупщики, чтобы быстро, но ненадолго довести вид кузова до товарного у выставленного на продажу авто. Но на просторах глобальной сети этот метод получил кучу последователей.
Является ли майонез альтернативой дорогим полировочным пастам, написала "Твоя машина".
Как работает майонез
Ингредиентами соуса являются растительное масло, яичные желтки, горчица и уксус. В этой комбинации масло должно обеспечить смазку, а горчичные зерна выступают в качестве мягкого абразива. Но проблемной для автомобиля составляющей майонеза является уксус.
Майонез может только временно улучшить облик кузова. В долгосрочной перспективе уксус в составе продукта приведет к ускоренному разрушению защитного слоя лака на кузове авто, а также к появлению микротрещин, в которых будет развиваться ржавчина.
Преимущества полировочной пасты
Майонез предназначен для кулинарии, в то время как полировочные пасты специально разработаны для работы с лакокрасочным покрытием автомобиля. В конце концов никто не додумался заправлять салат полировочной пастой.
Состав паст содержит точные пропорции абразивных частиц, которые с помощью механической обработки деликатно снимают микрослой лака, устраняя царапины и дефекты. А у майонеза есть неприемлемый для ЛФК агрессивный ингредиент — уксус.
Полировочные пасты предназначены для использования на высоких оборотах и обеспечивают стабильный отвод тепла. Майонез не обладает такими свойствами, поэтому во время активной полировки способствует перегреву поверхности, что приводит к еще большим повреждениям.
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