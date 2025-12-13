Як Subaru вдалося наздогнати BMW у рейтингах Consumer Reports

Subaru та BMW. Фото: motortrend.com

Останнє дослідження Consumer Reports, що охопило сотні тисяч автомобілів, виявило несподівану пару лідерів у рейтингу задоволеності власників. Попри кардинально різні філософії та цінові категорії, BMW та Subaru посіли друге та третє місця відповідно. Це доводить, що водії цінують емоції та надійність майже однаково.

Про це повідомив Hot Cars.

Реклама

Читайте також:

Ступінь задоволення

За результатами опитування власників 380 000 автомобілів, ці два виробники залишили позаду таких гігантів, як Lexus, Toyota та Ford.

BMW посіла 2-ге місце: 71% власників заявили, що купили б це авто знову.

Subaru дихає у спину на 3-му місці з показником 69%.

Експерти називають це сусідство "найбільш несподіваним суперництвом року", адже зазвичай у топах опиняються або лише преміальні бренди, або лише найнадійніші робочі конячки.

Різні шляхи

Феномен пояснюється тим, що бренди задовольняють абсолютно різні потреби, але роблять це однаково ефективно.

Власники Subaru обирають бренд за надійність, безпеку та впевненість. Їхнє кредо: "Моя машина просто працює". Subaru стабільно входить до ТОП-5 найнадійніших брендів, а її водії цінують можливість проїхати понад 320 000 км без зайвих драм.

Власники BMW пробачають бренду вищу вартість ремонту та середні показники надійності (тут марка не входить до ТОП-5) заради емоцій. Їхня мотивація: "Моя машина робить мене щасливим".

Також читайте:

Що Toyota мусить запозичити у Subaru

Названі невбивані моделі BMW з пробігом

Парадокс ціни та цінності

Коли середня вартість нового авто постійно зростає, вимоги до емоційної віддачі зростають. BMW виграє завдяки технологіям, продуктивності та відчуттю розкоші. Натомість Subaru пропонує продукт з повним приводом та зрозумілою інженерією за значно менші гроші.

Одним потрібна ідеальна мультимедіа та шкіряний салон, іншим — витривалість на сотні тисяч кілометрів. І BMW, і Subaru стали тими винятками, які змогли побудувати свою ідентичність, щоб клієнти повертаються до них знову і знову.