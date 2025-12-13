Видео
Главная Авто Subaru против BMW — неожиданное соперничество года

Subaru против BMW — неожиданное соперничество года

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 15:45
Как Subaru удалось догнать BMW в рейтингах Consumer Reports
Subaru и BMW. Фото: motortrend.com

Последнее исследование Consumer Reports, охватившее сотни тысяч автомобилей, выявило неожиданную пару лидеров в рейтинге удовлетворенности владельцев. Несмотря на кардинально разные философии и ценовые категории, BMW и Subaru заняли второе и третье места соответственно. Это доказывает, что водители ценят эмоции и надежность почти одинаково.

Об этом сообщил Hot Cars.

Степень удовлетворения

По результатам опроса владельцев 380 000 автомобилей, эти два производителя оставили позади таких гигантов, как Lexus, Toyota и Ford.

  • BMW заняла 2-е место: 71% владельцев заявили, что купили бы это авто снова.
  • Subaru дышит в спину на 3-м месте с показателем 69%.

Эксперты называют это соседство "самым неожиданным соперничеством года", ведь обычно в топах оказываются или только премиальные бренды, или только самые надежные рабочие лошадки.

Разные пути

Феномен объясняется тем, что бренды удовлетворяют совершенно разные потребности, но делают это одинаково эффективно.

Владельцы Subaru выбирают бренд за надежность, безопасность и уверенность. Их кредо: "Моя машина просто работает". Subaru стабильно входит в ТОП-5 самых надежных брендов, а ее водители ценят возможность проехать более 320 000 км без лишних драм.

Владельцы BMW прощают бренду более высокую стоимость ремонта и средние показатели надежности (здесь марка не входит в ТОП-5) ради эмоций. Их мотивация: "Моя машина делает меня счастливым".

Что Toyota должна позаимствовать у Subaru

Названы неубиваемые модели BMW с пробегом

Парадокс цены и ценности

Когда средняя стоимость нового авто постоянно растет, требования к эмоциональной отдаче растут. BMW выигрывает благодаря технологиям, производительности и ощущению роскоши. Зато Subaru предлагает продукт с полным приводом и понятной инженерией за значительно меньшие деньги.

Одним нужна идеальная мультимедиа и кожаный салон, другим — выносливость на сотни тысяч километров. И BMW, и Subaru стали теми исключениями, которые смогли построить свою идентичность, чтобы клиенты возвращаются к ним снова и снова.

рейтинг авто BMW исследование автомобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
