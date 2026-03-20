Головна Авто Створений довговічний бензиновий двигун для кросовера Peugeot

Створений довговічний бензиновий двигун для кросовера Peugeot

Дата публікації: 20 березня 2026 19:45
Peugeot 2008. Фото: topgear.com

Корпорація Stellantis презентувала оновлений бензиновий двигун для популярного хетчбека Peugeot 208 та кросовера 2008. Новинка під назвою Turbo 100 покликана повернути довіру водіїв після технічних проблем з серією PureTech. Інженери провели радикальну модернізацію агрегату, зробивши ставку на довговічність та витривалість заліза. Тепер цей мотор готовий до роботи без ризику раптових поломок основних вузлів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Технічне оновлення

Turbo 100 насправді є глибоко переробленою версією знайомої турботрійки об’ємом 1,2 л. Раніше цей агрегат мав серйозну ваду через ремінь ГРМ, що працював у масляній ванні. Гума поступово руйнувалася та забруднювала систему змащення, що призводило до критичних поломок двигуна та гальмівної системи.

У новій версії інженери нарешті встановили надійний металевий ланцюг замість капризного ременя. Це рішення повністю усуває проблему потрапляння сторонніх часток у мастило та підвищує ресурс мотора. Відмова від старої назви стала стратегічним кроком, щоб почати історію моделі з чистого аркуша та покращити імідж бренду.

Також читайте:

Чи варто купити вживаний кросовер Peugeot 5008 другого покоління

Наскільки надійний Peugeot 308 другого покоління з пробігом

Сучасні рішення

Агрегат отримав сучасний турбокомпресор та нову компактну головку блоку циліндрів. Система впорскування працює під високим тиском 350 барів, що суттєво покращує спалювання палива та економічність. Такі вдосконалення дозволяють машині легко відповідати жорстким екологічним нормам Euro 7.

Попри внутрішні зміни, потужність залишилася на рівні 101 к.с. та 205 Нм крутного моменту. Це перевірені показники, які забезпечують авто необхідну динаміку в міському потоці. Хай там як, але виробник гарантує, що тепер власники авто позбавляться необхідності частого та дорогого ремонту.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
