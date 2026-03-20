Створений довговічний бензиновий двигун для кросовера Peugeot

Корпорація Stellantis презентувала оновлений бензиновий двигун для популярного хетчбека Peugeot 208 та кросовера 2008. Новинка під назвою Turbo 100 покликана повернути довіру водіїв після технічних проблем з серією PureTech. Інженери провели радикальну модернізацію агрегату, зробивши ставку на довговічність та витривалість заліза. Тепер цей мотор готовий до роботи без ризику раптових поломок основних вузлів.

Технічне оновлення

Turbo 100 насправді є глибоко переробленою версією знайомої турботрійки об’ємом 1,2 л. Раніше цей агрегат мав серйозну ваду через ремінь ГРМ, що працював у масляній ванні. Гума поступово руйнувалася та забруднювала систему змащення, що призводило до критичних поломок двигуна та гальмівної системи.

У новій версії інженери нарешті встановили надійний металевий ланцюг замість капризного ременя. Це рішення повністю усуває проблему потрапляння сторонніх часток у мастило та підвищує ресурс мотора. Відмова від старої назви стала стратегічним кроком, щоб почати історію моделі з чистого аркуша та покращити імідж бренду.

Сучасні рішення

Агрегат отримав сучасний турбокомпресор та нову компактну головку блоку циліндрів. Система впорскування працює під високим тиском 350 барів, що суттєво покращує спалювання палива та економічність. Такі вдосконалення дозволяють машині легко відповідати жорстким екологічним нормам Euro 7.

Попри внутрішні зміни, потужність залишилася на рівні 101 к.с. та 205 Нм крутного моменту. Це перевірені показники, які забезпечують авто необхідну динаміку в міському потоці. Хай там як, але виробник гарантує, що тепер власники авто позбавляться необхідності частого та дорогого ремонту.