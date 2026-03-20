Создан долговечный бензиновый двигатель для кроссовера Peugeot

Peugeot 2008 года. Фото: topgear.com

Корпорация Stellantis представила обновленный бензиновый двигатель для популярного хэтчбека Peugeot 208 и кроссовера 2008. Новинка под названием Turbo 100 призвана вернуть доверие водителей после технических проблем с серией PureTech. Инженеры провели радикальную модернизацию агрегата, сделав ставку на долговечность и выносливость железа. Теперь этот мотор готов к работе без риска внезапных поломок основных узлов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Техническое обновление

Turbo 100 на самом деле является глубоко переработанной версией знакомой турботройки объемом 1,2 л. Ранее этот агрегат имел серьезный недостаток из-за ремня ГРМ, который работал в масляной ванне. Резина постепенно разрушалась и загрязняла систему смазки, что приводило к критическим поломкам двигателя и тормозной системы.

В новой версии инженеры наконец установили надежную металлическую цепь вместо капризного ремня. Это решение полностью устраняет проблему попадания посторонних частиц в масло и повышает ресурс мотора. Отказ от старого названия стал стратегическим шагом, чтобы начать историю модели с чистого листа и улучшить имидж бренда.

Современные решения

Агрегат получил современный турбокомпрессор и новую компактную головку блока цилиндров. Система впрыска работает под высоким давлением 350 бар, что существенно улучшает сжигание топлива и экономичность. Такие усовершенствования позволяют машине легко соответствовать жестким экологическим нормам Euro 7.

Несмотря на внутренние изменения, мощность осталась на уровне 101 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Это проверенные показатели, которые обеспечивают авто необходимую динамику в городском потоке. Так или иначе, но производитель гарантирует, что теперь владельцы авто избавятся от необходимости частого и дорогостоящего ремонта.