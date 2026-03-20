Создан долговечный бензиновый двигатель для кроссовера Peugeot
Корпорация Stellantis представила обновленный бензиновый двигатель для популярного хэтчбека Peugeot 208 и кроссовера 2008. Новинка под названием Turbo 100 призвана вернуть доверие водителей после технических проблем с серией PureTech. Инженеры провели радикальную модернизацию агрегата, сделав ставку на долговечность и выносливость железа. Теперь этот мотор готов к работе без риска внезапных поломок основных узлов.
Техническое обновление
Turbo 100 на самом деле является глубоко переработанной версией знакомой турботройки объемом 1,2 л. Ранее этот агрегат имел серьезный недостаток из-за ремня ГРМ, который работал в масляной ванне. Резина постепенно разрушалась и загрязняла систему смазки, что приводило к критическим поломкам двигателя и тормозной системы.
В новой версии инженеры наконец установили надежную металлическую цепь вместо капризного ремня. Это решение полностью устраняет проблему попадания посторонних частиц в масло и повышает ресурс мотора. Отказ от старого названия стал стратегическим шагом, чтобы начать историю модели с чистого листа и улучшить имидж бренда.
Также читайте:
Стоит ли купить подержанный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения
Насколько надежен Peugeot 308 второго поколения с пробегом
Современные решения
Агрегат получил современный турбокомпрессор и новую компактную головку блока цилиндров. Система впрыска работает под высоким давлением 350 бар, что существенно улучшает сжигание топлива и экономичность. Такие усовершенствования позволяют машине легко соответствовать жестким экологическим нормам Euro 7.
Несмотря на внутренние изменения, мощность осталась на уровне 101 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Это проверенные показатели, которые обеспечивают авто необходимую динамику в городском потоке. Так или иначе, но производитель гарантирует, что теперь владельцы авто избавятся от необходимости частого и дорогостоящего ремонта.
