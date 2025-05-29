Подержанный Peugeot 308 второго поколения: стоит ли купить

2015 Peugeot 308 Фото: carsguide.com.au

Peugeot 308 второго поколения (2013-2021) был сильным конкурентом Volkswagen Golf, и многие водители ценят эту модель за дизельные двигатели. Если ищете просторный, экономичный компактный автомобиль по хорошей цене, 308 может стать именно тем, что нужно.

Об этом написал Autokult.

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Общие характеристики

Второе поколение Peugeot 308 (T9) дебютировало в 2013 году, когда Volkswagen Golf VII был отмечен званием Автомобиля года. Французский проект оказался настолько успешным, что получил эту награду в 2014 году. Спустя три года автомобиль подвергся модернизации. Главным образом она касалась внешнего дизайна и линейки двигателей, в салоне появились цифровые индикаторы.

При длине 425 см для хэтчбека, его колесная база 263 см обеспечивает достаточно места на заднем сиденье. А универсал SW при длине 459 см имеет рекордную колесную базу 273 см. Ни одно компактное авто не могло с этим сравниться. Впечатляет и багажное отделение — 420 л для классического хэтчбека. Универсал с 610 л также не отстает.

Это первая модель сегмента C с системой активной помощи водителю, именно поэтому руль имеет электроусилитель. Это также был один из первых компактных автомобилей (с 2017 года) с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Коррозия модели не грозит — капот и передние крылья изготовлены из алюминия, а остальные элементы тщательно оцинкованы. Это один из тех автомобилей, для которого не нужен гараж.

Какой двигатель выбрать

Фото: Peugeot

Лучшим выбором являются дизельные двигатели мощностью от 116 л.с. и выше. Меньшие моторы 1,5 и 1,6-литровые — для спокойных водителей, а 2-литровые — для людей, которые ожидают от своего автомобиля приличной динамики. Все дизельные двигатели хороши, хотя каждый имеет свои слабые стороны.

Изначально базовым агрегатом был 1.6 HDi — 8-клапанный, самый совершенный дизельный двигатель HDi, выпущенный после 2010 года. Он оснащен мокрым фильтром твердых частиц FAP, поэтому обычно не создает никаких проблем, кроме тех, что возникают вследствие небрежного обслуживания. Нужно лишь не забывать проверять уровень жидкости EOLYS (на бортовом компьютере), хотя на практике количества в бачке хватает более чем на 100 000 км.

На вершине модельного ряда находится культовый агрегат 2.0 BlueHDi. Его дизайн практически безупречен, но обрыв ремня ГРМ может произойти, если его замена слишком задерживается. Производитель рекомендует это делать каждые 180 000 км или раз в 10 лет. Но механики советуют менять каждые 90 000-100 000 км.

Многие пользователи отмечают, что использование Peugeot 308 с дизельными двигателями требует определенной осторожности в плане обслуживания (речь идет о системах SCR и FAP/DPF), и тогда моторы вознаграждают надежностью и высокой долговечностью.

Что может сломаться

Модуль BSM отвечает за управление оборудованием автомобиля. Может выйти из строя на пробеге 200 000 км из-за попадания влаги. Симптомы неисправности: если внезапно прекращают работать фары, стеклоочистители, зажигание, радио и т.д., а предохранитель исправен, то на 99% — это модуль BSM. Новых модулей в природе уже не существует, можно найти подержанный. Ремонт также возможен, но он не всегда заканчивается положительным эффектом.

отвечает за управление оборудованием автомобиля. Может выйти из строя на пробеге 200 000 км из-за попадания влаги. Симптомы неисправности: если внезапно прекращают работать фары, стеклоочистители, зажигание, радио и т.д., а предохранитель исправен, то на 99% — это модуль BSM. Новых модулей в природе уже не существует, можно найти подержанный. Ремонт также возможен, но он не всегда заканчивается положительным эффектом. Неприятные звуки. Скрип педали сцепления или замков дверей может раздражать, но это можно исправить. Даже в автомобилях с пробегом менее 200 000 км может скрипеть задняя подвеска.

Скрип педали сцепления или замков дверей может раздражать, но это можно исправить. Даже в автомобилях с пробегом менее 200 000 км может скрипеть задняя подвеска. Пружины подвески. В универсалах, перевозящих более тяжелые грузы, иногда ломаются пружины подвески.

Ранее мы писали, стоит ли новый Peugeot 3008 третьего поколения своих денег в Украине, или лучше купить подержанный Peugeot 3008 второго поколения.