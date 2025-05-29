Вживаний Peugeot 308 другого покоління: чи варто купити

2015 Peugeot 308 Фото: carsguide.com.au

Peugeot 308 другого покоління (2013—2021) був сильним конкурентом Volkswagen Golf, й багато водіїв цінують цю модель за дизельні двигуни. Якщо шукаєте просторий, економічний компактний автомобіль за гарною ціною, 308 може стати саме тим, що треба.

Про це написав Autokult.

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Загальні характеристики

Друге покоління Peugeot 308 (T9) дебютувало у 2013 році, коли Volkswagen Golf VII був відзначений званням Автомобіля року. Французький проєкт виявився настільки успішним, що отримав цю нагороду у 2014 році. Через три роки автомобіль зазнав модернізації. Головним чином вона стосувалася зовнішнього дизайну та лінійки двигунів, в салоні з'явилися цифрові індикатори.

При довжині 425 см для хетчбека, його колісна база 263 см забезпечує достатньо місця на задньому сидінні. А універсал SW при довжині 459 см має рекордну колісну базу 273 см. Жодне компактне авто не могло з цим зрівнятися. Вражає й багажне відділення — 420 л для класичного хетчбека. Універсал з 610 л також не відстає.

Це перша модель сегмента C з системи активної допомоги водієві, саме тому кермо має електропідсилювач. Це також був один з перших компактних автомобілів (з 2017 року) з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Корозія моделі не загрожує — капот та передні крила виготовлені з алюмінію, а решта елементів ретельно оцинковані. Це один з тих автомобілів, для якого не потрібен гараж.

Який двигун обрати

Фото: Peugeot

Найкращим вибором є дизельні двигуни потужністю від 116 к.с. й вище. Менші мотори 1,5 та 1,6-літрові — для спокійних водіїв, а 2-літрові – для людей, які очікують від свого автомобіля пристойної динаміки. Всі дизельні двигуни хороші, хоча кожен має свої слабкі сторони.

Спочатку базовим агрегатом був 1.6 HDi — 8-клапанний, найдосконаліший дизельний двигун HDi, випущений після 2010 року. Він оснащений мокрим фільтром твердих частинок FAP, тому зазвичай не створює жодних проблем, окрім тих, що виникають внаслідок недбалого обслуговування. Потрібно лише не забувати перевіряти рівень рідини EOLYS (на бортовому комп'ютері), хоча на практиці кількості в бачку вистачає на понад 100 000 км.

На вершині модельного ряду знаходиться культовий агрегат 2.0 BlueHDi. Його дизайн практично бездоганний, але обрив ременя ГРМ може статися, якщо його заміна занадто затримується. Виробник рекомендує це робити кожні 180 000 км або раз на 10 років. Але механіки радять міняти кожні 90 000-100 000 км.

Багато користувачів зазначають, що використання Peugeot 308 з дизельними двигунами вимагає певної обережності в плані обслуговування (йдеться про системи SCR та FAP/DPF), й тоді мотори винагороджують надійністю та високою довговічністю.

Що може зламатися

Модуль BSM відповідає за керування обладнанням автомобіля. Може вийти з ладу на пробігу 200 000 км через потрапляння вологи. Симптоми несправності: якщо раптово припиняють працювати фари, склоочисники, запалювання, радіо тощо, а запобіжник справний, то на 99% — це модуль BSM. Нових модулів в природі вже не існує, можна знайти вживаний. Ремонт також можливий, але він не завжди закінчується позитивним ефектом.

відповідає за керування обладнанням автомобіля. Може вийти з ладу на пробігу 200 000 км через потрапляння вологи. Симптоми несправності: якщо раптово припиняють працювати фари, склоочисники, запалювання, радіо тощо, а запобіжник справний, то на 99% — це модуль BSM. Нових модулів в природі вже не існує, можна знайти вживаний. Ремонт також можливий, але він не завжди закінчується позитивним ефектом. Неприємні звуки. Скрип педалі зчеплення або замків дверей може дратувати, але це можна виправити. Навіть у автомобілях з пробігом менш як 200 000 км може скрипіти задня підвіска.

Скрип педалі зчеплення або замків дверей може дратувати, але це можна виправити. Навіть у автомобілях з пробігом менш як 200 000 км може скрипіти задня підвіска. Пружини підвіски. В універсалах, що перевозять важчі вантажі, іноді ламаються пружини підвіски.

Раніше ми писали, чи коштує новий Peugeot 3008 третього покоління своїх грошей в Україні, чи краще купити вживаний Peugeot 3008 другого покоління.