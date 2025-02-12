Новий інструмент ШІ у страхуванні — що це означає для водіїв

Пошкоджене лобове скло. Фото: 5starautoglass.ca

В Польщі страхові компанії отримали інноваційний інструмент зі штучним інтелектом — систему FOTO. Річ у тім, що останнім часом страховики цієї країни були завалені повідомленнями про повторні пошкодження різних транспортних засобів — завдяки новому алгоритму було виявлено приблизно 3500 випадків відвертого шахрайства.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Як діють шахраї

Ще з часів пандемії коронавірусу в Польщі відправити претензію до страховиків можна дистанційно — страхові компаній розраховують витрати на ремонт автомобіля виключно по фотографіях. Це зручно для клієнтів, але водночас створює широке поле дії для шахраїв.

Наприклад, страховик отримав дві фотографії, на яких видно пошкодження транспортного засобу з двох сторін (вони були зазначені у двох різних претензіях). Перший правильний, а другий дзеркальний. Алгоритми точно визначили друге "пошкодження" як можливе зловживання.

Ще один приклад. Було повідомлено про пошкодження лобового скла на трьох різних автомобілях популярної на ринку марки, додавши одну й ту саму фотографію. При чому кожен з автомобілів був застрахований в різних компаніях.

Запуск алгоритму

Галузь запустила новий інструмент наприкінці 2024 року, й сьогодні ним користується більшість страховиків на польському ринку. FOTO спрямований на автоматизацію та оптимізацію процесу врегулювання транспортних збитків, а також на зменшення страхового шахрайства.

Проєкт базується на технології автоматичного розпізнавання зображень. Система обробляє величезні обсяги даних (на цей час база містить 60 000 000 фотографій пошкоджень транспортних засобів та деталей, які використовуються для ремонту). Вона виявляє однакові або, наприклад, збільшені пошкодження транспортних засобів, повідомлених різним страховикам. Система також гарно розпізнає збитки, що існували в минулому, а потім повідомлені як абсолютно нові.

Раніше ми писали, який штраф можна отримати за моргання фарами авто. Також повідомляли, де водіям можна їздити на автомобілі, не маючи при собі прав.