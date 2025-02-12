Новый инструмент ИИ в страховании — что это значит для водителей

Страховщики получили инструмент ИИ — почему напряглись водители
В Польше страховые компании получили инновационный инструмент с искусственным интеллектом — систему FOTO. Дело в том, что в последнее время страховщики этой страны были завалены сообщениями о повторных повреждениях различных транспортных средств — благодаря новому алгоритму было выявлено примерно 3500 случаев откровенного мошенничества.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Как действуют мошенники
Еще со времен пандемии коронавируса в Польше отправить претензию к страховщикам можно дистанционно — страховые компании рассчитывают расходы на ремонт автомобиля исключительно по фотографиям. Это удобно для клиентов, но в то же время создает широкое поле действия для мошенников.
Например, страховщик получил две фотографии, на которых видны повреждения транспортного средства с двух сторон (они были указаны в двух разных претензиях). Первый правильный, а второй зеркальный. Алгоритмы точно определили второе "повреждение" как возможное злоупотребление.
Еще один пример. Было сообщено о повреждении лобового стекла на трех разных автомобилях популярной на рынке марки, добавив одну и ту же фотографию. Причем каждый из автомобилей был застрахован в разных компаниях.
Запуск алгоритма
Отрасль запустила новый инструмент в конце 2024 года, и сегодня им пользуется большинство страховщиков на польском рынке. FOTO направлен на автоматизацию и оптимизацию процесса урегулирования транспортных убытков, а также на уменьшение страхового мошенничества.
Проект базируется на технологии автоматического распознавания изображений. Система обрабатывает огромные объемы данных (в настоящее время база содержит 60 000 000 фотографий повреждений транспортных средств и деталей, используемых для ремонта). Она обнаруживает одинаковые или, например, увеличенные повреждения транспортных средств, сообщенных различным страховщикам. Система также хорошо распознает убытки, существовавшие в прошлом, а затем сообщенные как совершенно новые.
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