Новый инструмент ИИ в страховании — что это значит для водителей

Поврежденное лобовое стекло. Фото: 5starautoglass.ca

В Польше страховые компании получили инновационный инструмент с искусственным интеллектом — систему FOTO. Дело в том, что в последнее время страховщики этой страны были завалены сообщениями о повторных повреждениях различных транспортных средств — благодаря новому алгоритму было выявлено примерно 3500 случаев откровенного мошенничества.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Как действуют мошенники

Еще со времен пандемии коронавируса в Польше отправить претензию к страховщикам можно дистанционно — страховые компании рассчитывают расходы на ремонт автомобиля исключительно по фотографиям. Это удобно для клиентов, но в то же время создает широкое поле действия для мошенников.

Например, страховщик получил две фотографии, на которых видны повреждения транспортного средства с двух сторон (они были указаны в двух разных претензиях). Первый правильный, а второй зеркальный. Алгоритмы точно определили второе "повреждение" как возможное злоупотребление.

Еще один пример. Было сообщено о повреждении лобового стекла на трех разных автомобилях популярной на рынке марки, добавив одну и ту же фотографию. Причем каждый из автомобилей был застрахован в разных компаниях.

Запуск алгоритма

Отрасль запустила новый инструмент в конце 2024 года, и сегодня им пользуется большинство страховщиков на польском рынке. FOTO направлен на автоматизацию и оптимизацию процесса урегулирования транспортных убытков, а также на уменьшение страхового мошенничества.

Проект базируется на технологии автоматического распознавания изображений. Система обрабатывает огромные объемы данных (в настоящее время база содержит 60 000 000 фотографий повреждений транспортных средств и деталей, используемых для ремонта). Она обнаруживает одинаковые или, например, увеличенные повреждения транспортных средств, сообщенных различным страховщикам. Система также хорошо распознает убытки, существовавшие в прошлом, а затем сообщенные как совершенно новые.

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