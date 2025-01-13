Новый дорожный радар определяет алкогольное опьянение водителя в реальном времени

Радар с искусственным интеллектом на британских дорогах. Фото: visionzerosouthwest.co.uk

С развитием искусственного интеллекта начинают усложняться камеры автоматической фиксации нарушений, которые отныне способны выявлять не только превышение скорости, но и нештатное использование мобильного телефона или даже степень опьянения водителя. Недавно такая система была испытана на дорогах Великобритании.

Об этом сообщил 20minutos.

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Британские испытания

Инновационная система, произведенная австралийской компанией Acusensus, была испытана на дорогах британских графств Девон и Корнуолл с целью дальнейшего внедрения.

Этот радар способен определять, управляет ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и манипулирует ли своим мобильным телефоном во время вождения. Следовательно, устройство имеет профилактическую функцию, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Как радар узнает об алкоголе

Система делает серию изображений транспортного средства и водителя, и благодаря алгоритмам искусственного интеллекта способна выявлять странное поведение автомобилистов, которое может быть вызвано употреблением алкоголя или наркотиков перед управлением. После чего устройство оповещает полицейский патруль, чтобы остановить такого водителя.

При этом, система характеризуется портативностью, так как ее можно установить в любой точке дороги, как мобильные радары скорости.

Ранее мы писали, что вскоре на европейских дорогах появится новый вид камер контроля, способных штрафовать водителей за чрезмерный шум транспортного средства. Также объясняли, что означает новый дорожный знак с двумя фотоаппаратами.