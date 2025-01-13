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Новий дорожній радар визначає ступіть сп’яніння водія

13 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Новий дорожній радар визначає алкогольне сп’яніння водія в реальному часі
Радар зі штучним інтелектом на британських дорогах. Фото: visionzerosouthwest.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

З розвитком штучного інтелекту починають ускладнюватися камери автоматичної фіксації порушень, які відтепер здатні виявляти не лише перевищення швидкості, але й нештатне використання мобільного телефона або навіть ступінь сп’яніння водія. Недавно така система була випробувана на дорогах Великої Британії.

Про це повідомив 20minutos.

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Інноваційна система, вироблена австралійською компанією Acusensus, була випробувана на дорогах британських графств Девон та Корнуолл з метою подальшого впровадження.

Цей радар здатний визначати, чи керує водій у стані алкогольного сп’яніння та чи маніпулює своїм мобільним телефоном під час водіння. Отже, пристрій має профілактичну функцію, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод.

Як радар дізнається про алкоголь

Система робить серію зображень транспортного засобу та водія, й завдяки алгоритмам штучного інтелекту здатна виявляти дивну поведінку автомобілістів, яка може бути спричинена вживанням алкоголю або наркотиків перед керуванням. Після чого пристрій сповіщає поліцейський патруль, щоб зупинити такого водія.

При цьому, система характеризується портативністю, позаяк її можна встановити в будь-якій точці дороги, як мобільні радари швидкості.

Раніше ми писали, що незабаром на європейських дорогах з'явиться новий вид камер контролю, здатних штрафувати водіїв за надмірний шум транспортного засобу. Також пояснювали, що означає новий дорожній знак з двома фотоапаратами.

алкоголь поліція авто порушення автомобіль водії камера

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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