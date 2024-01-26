Мільярди гривень: скільки українці заплатили за нові авто у 2023 році

Українці минулого року заплатили за нові авто вдвічі більше за юридичних осіб. Фото: freepik

У 2023 році в Україні продали майже 61 тис. нових легкових машин на загальну суму понад 105,5 млрд грн. Причому більше грошей витратили на купівлю автомобілів не організації, а приватні особи.

Про це повідомив Укравтопром.

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У 2023 році українські юридичні особи заплатили за нові авто понад 34,3 млрд грн, водночас приватники розщедрилися на близько 71,2 млрд грн.

Найбільш продавані автобренди в Україні у 2023 році

Беззаперечним лідером минулого року став бренд Toyota, адже найбільше грошей було витрачено на придбання нових авто цієї марки — 16,4 млрд грн. На другому місці за обсягами продажів опинився BMW — 13,7 млрд грн. Mercedes-Benz реалізував автомобілів на суму 10,9 млрд грн. Volkswagen продав нових машин на 8,9 млрд грн. Замикає п'ятірку Skoda — бренд спромігся виручити за свої автомобілі 5,7 млрд грн.

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Toyota RAV-4 — зареєстровано 2934 авто; Volkswagen ID.4 — 2655 авто; Skoda Kodiaq — 1307 авто; Mercedes-Benz GLE — 1061 авто; BMW X5 — 986 авто.

Раніше ми писали, як змінилися ціни на вживані авто в Україні у 2023 році. Також повідомлялося, що гібриди минулого року охопили п'яту частину ринку нових авто України.