Миллиарды гривен: сколько украинцы заплатили за новые авто в 2023 году

Украинцы в прошлом году заплатили за новые авто вдвое больше юридических лиц. Фото: freepik

В 2023 году в Украине было продано почти 61 тыс. новых легковых машин на общую сумму более 105,5 млрд грн. Причем больше денег израсходовали на покупку автомобилей не организации, а частные лица.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В 2023 году украинские юридические лица заплатили за новые авто более 34,3 млрд грн, в то же время частники раскошелились на около 71,2 млрд грн.

Самые продаваемые автобренды в Украине в 2023 году

Безусловным лидером прошлого года стал бренд Toyota, ведь больше всего денег было потрачено на приобретение новых авто этой марки — 16,4 млрд грн. На втором месте по объемам продаж оказался BMW — 13,7 млрд грн. Mercedes-Benz реализовал автомобилей на сумму 10,9 млрд грн. Volkswagen продал новых машин на 8,9 млрд грн. Замыкает пятерку Skoda — бренд сумел выручить за свои автомобили 5,7 млрд грн.

ТОП-5 самых популярных моделей новых авто в Украине в 2023 году

Toyota RAV-4 — зарегистрировано 2934 авто; Volkswagen ID.4 — 2655 авто; Skoda Kodiaq — 1307 авто; Mercedes-Benz GLE — 1061 авто; BMW X5 — 986 авто.

Ранее мы писали, как изменились цены на подержанные автомобили в Украине в 2023 году. Также сообщалось, что гибриды в прошлом году охватили пятую часть рынка новых автомобилей Украины.