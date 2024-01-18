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Гибриды заняли пятую часть рынка новых авто Украины в 2023 году — подробности

18 января 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Гибридные авто в Украине: почему в 2023 году их доля резко возросла
Гидриды уже контролируют 18% украинского рынка новых автомобилей Фото: infocar.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В прошлом году украинцы купили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей, что на 55% больше, чем в 2022-м и только на 8% меньше по сравнению с 2021-м, в период до полномасштабной войны. Такой всплеск спроса позволил гибридам заполнить 18% отечественного рынка новых автомобилей.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Спрос на электрифицированный транспорт кажется логичным в условиях резкого удорожания топлива в Украине. Так, в декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. электромобилей, что почти в три раза больше, чем в 2022 году. Растет спрос и на гибриды.

Причем украинцы покупали в основном новые авто, ведь доля гибридов, впервые выехавших из автосалонов, достигла 63%. Это позволило гибридным машинам охватить почти 18% рынка новых легковых автомобилей.

ТОП-3 моделей новых гибридов в Украине в 2023 году

  1. Toyota RAV-4 — 822 единицы.
  2. Nissan Qashqai — 1041 ед.
  3. Mercedes-Benz GLE — 790 ед.

ТОП-3 моделей импортных подержанных гибридов в Украине в 2023 году

  1. Ford Fusion US — 688 ед.
  2. Toyota Prius — 514 ед.
  3. Chevrolet Volt — 468 ед.

Ранее мы представили рейтинг ТОП-3 лучших гибридов в 2023 году. Также публиковали рейтинг самых популярных гибридных авто в Украине в 2023 году.

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