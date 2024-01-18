Гібридні авто в Україні: чому в 2023 році їхня частка різко зросла

Гідриди вже контролюють 18% українського ринку нових автомобілів Фото: infocar.ua

Минулого року українці купили понад 17,2 тис. гібридних легкових автомобілів, що на 55% більше, ніж у 2022-му та лише на 8% менше у порівнянні з 2021-м, в період до повномасштабної війни. Такий сплеск попиту дозволив гібридам заповнити 18% вітчизняного ринку нових авто.

Про це повідомив Укравтопром.

Читайте також:

Попит на електрифікований транспорт здається логічним в умовах різкого подорожчання палива в Україні. Так, у грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. електромобілів, що майже утричі більше, ніж у 2022-му. Зростає попит й на гібриди.

Причому українці купляли здебільшого нові автомобілі, адже частка гібридів, які вперше виїхали з автосалонів сягнула 63%. Це дозволило гібридним машинам охопити майже 18% ринку нових легковиків.

ТОП-3 моделей нових гібридів в Україні у 2023 році

Toyota RAV-4 — 822 одиниці. Nissan Qashqai — 1041 од. Mercedes-Benz GLE — 790 од.

ТОП-3 моделей імпортних вживаних гібридів в Україні у 2023 році

Ford Fusion US — 688 од. Toyota Prius — 514 од. Chevrolet Volt — 468 од.

Раніше ми представили рейтинг ТОП-3 найкращих гібридів у 2023 році. Також публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році.