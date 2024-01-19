Цены на подержанные автомобили в Украине: неожиданные изменения в 2023 года

Нехватка новых автомобилей увеличивает средние цены на рынке машин с пробегом. Фото: УНИАН

В прошлом году в Украине цена подержанных авто выросла в среднем более чем на 9%. Конечно, цена зависела от возраста машины, хотя ничего не подешевело — даже ВАЗ и Daewoo Lanos.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В прошлом году средняя цена легковых автомобилей с пробегом составила 5700 долларов. Этот показатель в начале года составил 4800 долларов, а в конце — 6000 долларов.

Почему подорожали авто с пробегом

Автомобили старше 15 лет фактически не изменили своих цен. В то же время, чем меньше возраст автомобиля, тем сильнее росла на него цена. Причины подорожания — нехватка новых автомобилей и небольшие объемы импорта легковых автомобилей из-за рубежа, которые как минимум вдвое уступают спрос на них.

Благодаря общему росту спроса на кроссоверы в Украине увеличились средние цены на них. Подорожали и автомобили из США: машин из-за океана сейчас прибывает мало и в основном без бюджетных вариантов, которые импортировать невыгодно из-за роста цен на доставку.

Среди самых популярных моделей больше подорожали Audi A6 (+26,3%), Volkswagen Golf (+22,9%) и BMW 5 Series (+16,9%).

Ни одна из популярных моделей не подешевела. Даже цены на ВАЗ-2106 и Daewoo Lanos остались неизменными, хотя должны были уменьшиться из-за роста возраста этих машин.

ТОП-10 подержанных авто в 2023 году в Украине и рост цен на них

Volkswagen Passat: средняя цена 7200 долларов; рост цены +10,8%; Skoda Octavia: 7450 долларов, +11,2%; Volkswagen Golf: 5900 долларов, +22,9; Daewoo Lanos: 2500 долларов, 0%; Renault Megane: 6700 долларов, +3,9%; BMW 5 Series: 6900 долларов, +16,9%; BMW 3 Series: 6000 долларов, +9,1%; ВАЗ-2106: 750 долларов, 0%; Opel Astra: 5200 долларов, +13%; Audi A6: 7200 долларов, 26,3%.

Ранее мы представляли ТОП 5 подержанных автомобилей до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году. Также рассказывали, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов.