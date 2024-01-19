Ціни на вживані авто в Україні: неочікувані зміни у 2023 році

Брак нових автомобілів збільшує середні ціни на ринку машин з пробігом. Фото: УНІАН

Минулого року в Україні ціна вживаних авто зросла в середньому на понад 9%. Звичайно, ціна залежала від віку машини, хоча не подешевшало нічого — навіть ВАЗ та Daewoo Lanos.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Торік середня ціна легкових автомобілів з пробігом склала 5700 доларів. Цей показник на початку року становив 4800 доларів, а наприкінці — 6000 доларів.

Чому подорожчали авто з пробігом

Авто старше 15 років фактично не змінили своїх цін. Водночас чим менший вік автомобіля, тим сильніше зростала на нього ціна. Причини подорожчання — брак нових автомобілів та невеликі обсягами імпорту легковиків із-за кордону, які як мінімум удвічі поступаються попиту на них.

Завдяки загальному зростанню попиту на кросовери в Україні, збільшилися середні ціни на них. Подорожчали й автомобілі з США: машин з-за океану прибуває зараз мало й в основному без бюджетних варіантів, які імпортувати невигідно через ріст цін на доставку.

Серед найпопулярніших моделей найбільше подорожчали Audi A6 (+26,3%), Volkswagen Golf (+22,9%) та BMW 5 Series (+16,9%).

Жодна з популярних моделей не подешевшала. Навіть ціни на ВАЗ-2106 та Daewoo Lanos залишилися незмінними, хоча мали б зменшитися через зростання віку цих машин.

ТОП-10 вживаних авто у 2023 році в Україні та зростання цін на них

Volkswagen Passat: середня ціна 7200 доларів, зростання ціни +10,8%; Skoda Octavia: 7450 доларів, +11,2%; Volkswagen Golf: 5900 доларів, +22,9; Daewoo Lanos: 2500 доларів, 0%; Renault Megane: 6700 доларів, +3,9%; BMW 5 Series: 6900 доларів, +16,9%; BMW 3 Series: 6000 доларів, +9,1%; ВАЗ-2106: 750 доларів, 0%; Opel Astra: 5200 доларів, +13%; Audi A6: 7200 доларів, +26,3%.

Раніше ми представляли ТОП 5 вживаних авто до 4 тис. доларів в Україні у 2023 році. Також розповідали, які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за 8 тис. доларів.