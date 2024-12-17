Як працюватимуть сервісні центри МВС на зимові свята — важлива інформація

Територіальний сервісний центр МВС. Фото: hsc.gov.ua

Україна входить у різдвяні та новорічні свята, проте на період дії воєнного стану офіційних неробочих днів в нашій країні немає. А отже, сервісні центри МВС продовжують працювати, тому кожен українець може спокійно отримати державні послуги навіть у свята.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Графік роботи на свята

Всі сервісні центри МВС під час різдвяних та новорічних свят працюватимуть у звичному режимі — за п’ятиденним робочим тижнем.

Територіальні сервісні центри МВС, які надають послуги, у святкові дні працюватимуть, за таким графіком:

вівторок-п’ятниця — з 08:00 до 17:00 (без перерви на обід);

субота — з 08:00 до 15:45 (без обідньої перерви);

вихідні дні: неділя, понеділок.

Головний та регіональні сервісні центри МВС у святкові дні працюють за графіком:

понеділок-четвер — з 09:00 до 18:00;

п’ятниця — з 09:00 до 16:45;

обідня перерва: з 13:00 до 13:45 — 45 хвилин;

вихідні дні: субота, неділя.

Попередній запис

Надання послуг у сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом. Отримати талон можна через функціонал Е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС або в терміналах, які встановлено безпосередньо в приміщеннях СЦ. Отримати талон попереднього запису в терміналі можна не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня сервісного центру МВС.

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