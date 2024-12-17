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Стало известно, как работают на праздники сервисные центры МВД

17 декабря 2024 15:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как будут работать сервисные центры МВД на зимние праздники — важная информация
Территориальный сервисный центр МВД. Фото: hsc.gov.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Украина входит в рождественские и новогодние праздники, однако, на период действия военного положения официальных нерабочих дней в нашей стране нет. А значит, сервисные центры МВД продолжают работать, поэтому каждый украинец может спокойно получить государственные услуги даже на праздники.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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График работы на праздники

Все сервисные центры МВД во время рождественских и новогодних праздников будут работать в обычном режиме — по пятидневной рабочей неделе.

Территориальные сервисные центры МВД, предоставляющие услуги, будут в праздничные дни работать, по следующему графику:

  • вторник-пятница — с 08:00 до 17:00 (без обеденного перерыва);
  • суббота — с 08:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);
  • выходные дни: воскресенье, понедельник.

Главные и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни работают по графику:

  • понедельник-четверг — с 09:00 до 18:00;
  • пятница — с 09:00 до 16:45;
  • обеденный перерыв: с 13:00 до 13:45 — 45 минут;
  • выходные дни: суббота, воскресенье.

Предварительная запись

Предоставление услуг в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи. Получить талон можно через функционал Е-запись на сайте Главного сервисного центра МВД или в терминалах, установленных непосредственно в помещениях СЦ. Получить талон предварительной записи в терминале можно не позднее чем за час до конца рабочего дня сервисного центра МВД.

Ранее мы писали, как обменять и получить онлайн электронные водительские удостоверения в Украине. Также сообщалось, что такое ТалонБот сервисных центров МВД и как автомобилистам им пользоваться.

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