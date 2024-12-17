Как будут работать сервисные центры МВД на зимние праздники — важная информация

Стало известно, как работают на праздники сервисные центры МВД
Украина входит в рождественские и новогодние праздники, однако, на период действия военного положения официальных нерабочих дней в нашей стране нет. А значит, сервисные центры МВД продолжают работать, поэтому каждый украинец может спокойно получить государственные услуги даже на праздники.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
График работы на праздники
Все сервисные центры МВД во время рождественских и новогодних праздников будут работать в обычном режиме — по пятидневной рабочей неделе.
Территориальные сервисные центры МВД, предоставляющие услуги, будут в праздничные дни работать, по следующему графику:
- вторник-пятница — с 08:00 до 17:00 (без обеденного перерыва);
- суббота — с 08:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);
- выходные дни: воскресенье, понедельник.
Главные и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни работают по графику:
- понедельник-четверг — с 09:00 до 18:00;
- пятница — с 09:00 до 16:45;
- обеденный перерыв: с 13:00 до 13:45 — 45 минут;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
Предварительная запись
Предоставление услуг в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи. Получить талон можно через функционал Е-запись на сайте Главного сервисного центра МВД или в терминалах, установленных непосредственно в помещениях СЦ. Получить талон предварительной записи в терминале можно не позднее чем за час до конца рабочего дня сервисного центра МВД.
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