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Электронные водительские удостоверения в Украине — как обменять и получить онлайн

20 сентября 2024 15:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Как получить электронное водительское удостоверение в 2024 году — пошаговая инструкция
Электронные права. Фото: rbc.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

Электронные права пользуются значительным спросом среди украинцев. С начала 2024 года сервисные центры МВД выдали более 15 000 е-удостоверений, в том числе новые права, документы, обмененные, восстановленные после потери или кражи, а также удостоверения после открытия новых категорий.

Об этом сообщил ГСЦ МВД

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После получения физических прав документ автоматически появляется в Кабинете водителя и в приложении "Дія". Учитывайте, что водительские удостоверения, выданные до 2013 года, не отображаются в этих электронных сервисах. Чтобы их добавить, необходимо совершить обмен, обратившись в удобный сервисный центр МВД.

Как обменять е-удостоверение

Можно получить только электронное водительское удостоверение, без физического бланка. Для этого существует несколько удобных способов обмена.

  • Офлайн: посетите любой удобный сервисный центр МВД.
  • Онлайн через кабинет водителя: можно выполнить эту процедуру через свой личный кабинет.
  • Онлайн через "Дію": непосредственно в мобильном приложении.

Электронные документы имеют серии и номера и записываются в электронных реестрах.

Можно ли получить копию е-удостоверения

Иногда граждане обращаются с просьбой изготовить дубликат электронного водительского удостоверения на физическом бланке. Однако такая процедура не предусмотрена. Вместо этого нужно обменять е-удостоверение на пластиковый бланк, который будет виден в Кабинете водителя и в приложении "Дія".

Ранее мы сообщали, что Германия вводит новые правила регистрации украинских автомобилей. Также в Минобороны объяснили, могут ли у уклонистов отобрать водительские права.

МВД Дия авто водительское удостоверение автомобиль

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