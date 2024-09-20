Як отримати електронне посвідчення водія у 2024 році — покрокова інструкція

Електронні посвідчення водія в Україні — як обміняти та отримати онлайн
Електронні права мають значний попит серед українців. З початку 2024 року сервісні центри МВС видали понад 15 000 е-посвідчень, зокрема нові права, документи, які були обміняні, відновлені після втрати або викрадення, а також посвідчення після відкриття нових категорій.
Про це повідомив ГСЦ МВС
Після отримання фізичних прав, документ автоматично з'являється в Кабінеті водія та в застосунку "Дія". Враховуйте, що водійські посвідчення, видані до 2013 року, не відображаються в цих електронних сервісах. Щоб їх додати, необхідно здійснити обмін, звернувшись до зручного сервісного центру МВС.
Як обміняти е-посвідчення
Можна отримати лише електронне посвідчення водія, без фізичного бланка. Для цього існує кілька зручних способів обміну.
- Офлайн: відвідайте будь-який зручний сервісний центр МВС.
- Онлайн через Кабінет водія: можна виконати цю процедуру через свій особистий кабінет.
- Онлайн через "Дію": безпосередньо в мобільному додатку.
Електронні документи мають свої серії та номери й записуються в електронних реєстрах.
Чи можна отримати копію е-посвідчення
Іноді громадяни звертаються з проханням виготовити дублікат електронного посвідчення водія на фізичному бланку. Однак така процедура не передбачена. Замість цього потрібно обміняти е-посвідчення на пластиковий бланк, який буде видно у Кабінеті водія та в застосунку "Дія".
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