Скільки коштує новий Subaru Outback в Україні: деталі та ціни

Subaru Outback 2026 року. Фото: netcarshow.com

Японський автовиробник оновив свій популярний універсал підвищеної прохідності. Новий кросовер Subaru Outback сьомого покоління вже доступний для замовлення в українських дилерських центрах. Покупцям пропонують вибір між двома комплектаціями. Вартість автомобіля стартує від 2 134 000 гривень.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

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Дизайн салону

Зовнішній вигляд машини змінився радикально та отримав кутастий кузов з масивним захисним пластиком. Дизайнери відмовилися від прив'язки до седана Legacy. Салон отримав нову мультимедійну систему з горизонтальним 12,1-дюймовим екраном замість вертикального дисплея.

Керування блоком клімату знову здійснюється зручними фізичними кнопками та обертовими руків'ями. Виробник повернувся до класичних рішень для покращення ергономіки під час керування.

Технічні дані

Під капотом автомобіля встановлено 2,5-літровий атмосферний опозитний мотор потужністю 187 к.с. з крутним моментом 254 Нм. Двигун працює разом з фірмовим варіатором та системою постійного повного приводу. Розгін до 100 км/год займає 9,5 секунди при максимальній швидкості 205 км/год та витраті пального 8,1 л/100 км.

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Раніше Новини.LIVE писали, які вживані Subaru Outback не варто купувати у жодному разі. Водіям варто знати, які саме роки випуску були уражені дефектами та на що слід звернути особливу увагу.

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