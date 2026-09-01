Сколько стоит новый Subaru Outback в Украине: подробности и цены

Subaru Outback 2026 года. Фото: netcarshow.com

Японский автопроизводитель обновил свой популярный универсал повышенной проходимости. Новый кроссовер Subaru Outback седьмого поколения уже доступен для заказа в украинских дилерских центрах. Покупателям предлагается выбор между двумя комплектациями. Стоимость автомобиля начинается от 2 134 000 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

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Дизайн салона

Внешний вид машины радикально изменился и приобрел угловатый кузов с массивным защитным пластиком. Дизайнеры отказались от привязки к седану Legacy. Салон получил новую мультимедийную систему с горизонтальным 12,1-дюймовым экраном вместо вертикального дисплея.

Управление климат-контролем вновь осуществляется с помощью удобных физических кнопок и поворотных ручек. Производитель вернулся к классическим решениям для улучшения эргономики при управлении.

Технические данные

Под капотом автомобиля установлен 2,5-литровый атмосферный оппозитный двигатель мощностью 187 л.с. с крутящим моментом 254 Нм. Двигатель работает в паре с фирменным вариатором и системой постоянного полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 секунды при максимальной скорости 205 км/ч и расходе топлива 8,1 л/100 км.

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Базовая версия Premium за 2 134 000 гривен включает систему EyeSight, адаптивный круиз-контроль, подогрев руля и сидений. Комплектация Touring за 2 393 000 гривен дополнена люком, кожей Nappa, вентиляцией сидений, аудиосистемой Harman Kardon и камерами кругового обзора.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные Subaru Outback не стоит покупать ни в коем случае. Водителям стоит знать, какие именно годы выпуска были подвержены дефектами и на что следует обратить особое внимание.

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