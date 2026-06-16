Фахівці назвали найкращий бюджетний електрокар у 2026 році

Tesla Model 3 2026 року. Фото: drive.com.au

Під час купівлі електромобіля водії зазвичай оцінюють загальний запас ходу, швидкість відновлення енергії та кінцеву вартість машини. Провідна експертна організація Consumer Reports провела масштабне незалежне дослідження серед масових моделей без преміального статусу. За результатами тривалих дорожніх випробувань лише один класичний легковий електрокар зумів заслужити почесну відзнаку та рекомендацію фахівців.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Самотній переможець

Єдиним володарем престижного знака якості у сегменті доступних електричних легковиків стала нова Tesla Model 3 2026 модельного року. Автомобіль упевнено посів перше місце у своїй категорії та продемонстрував відмінні результати під час ходових тестів. Фахівці високо оцінили динаміку прискорення, точність рульового керування, зручність передніх крісел та високу ефективність швидкої зарядки постійним струмом. Машина також підтвердила високий рівень пасивної безпеки, отримавши раніше максимальну оцінку п'ять зірок від американської асоціації NHTSA.

Популярність цієї моделі на ринку зростає на тлі глобального подорожчання викопного палива. Покупці бачать в електричному седані надійний інструмент для суттєвого зменшення щоденних транспортних витрат. Бортова система забезпечує солідний запас ходу на одному заряді, який за офіційними оцінками становить близько 516 км. Салон виконано у фірмовому мінімалістичному стилі, де керування основними функціями, включаючи клімат-контроль, покладено на величезний сенсорний екран розміром 15,4 дюйма.

Бортові фішки

Технічне оснащення автомобіля пропонує унікальні цифрові рішення, які досі рідко зустрічаються в автосалонах інших виробників. Спеціальний режим Sentry Mode безперервно контролює простір навколо машини за допомогою камер під час відсутності власника на парковці. Інша корисна функція з назвою Pet Mode дозволяє безпечно залишати домашніх тварин у зачиненому салоні, автоматично підтримуючи оптимальну температуру повітря.

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Зараз компанія намагається додатково стимулювати продажі за допомогою привабливих фінансових програм та бонусів. Зокрема покупці топових модифікацій отримують рік повністю безплатного використання фірмових швидких зарядних станцій Supercharger.

Раніше Новини.LIVE писали про пʼять прихованих проблем вживаних Tesla Model 3 та Model Y. Покупцям варто бути готовими до того, що два автомобілі одного року випуску можуть суттєво різнитися за надійністю.

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