Эксперты назвали лучший бюджетный электромобиль 2026 года

Tesla Model 3 2026 года. Фото: drive.com.au

При покупке электромобиля водители обычно оценивают общий запас хода, скорость восстановления энергии и конечную стоимость машины. Ведущая экспертная организация Consumer Reports провела масштабное независимое исследование среди массовых моделей без премиального статуса. По результатам длительных дорожных испытаний только один классический легковой электрокар сумел заслужить почетную награду и рекомендацию специалистов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Единственный победитель

Единственным обладателем престижного знака качества в сегменте доступных электромобилей стала новая Tesla Model 3 2026 модельного года. Автомобиль уверенно занял первое место в своей категории и продемонстрировал отличные результаты во время ходовых тестов. Специалисты высоко оценили динамику ускорения, точность рулевого управления, удобство передних сидений и высокую эффективность быстрой зарядки постоянным током. Машина также подтвердила высокий уровень пассивной безопасности, получив ранее максимальную оценку в пять звезд от американской ассоциации NHTSA.

Популярность этой модели на рынке растет на фоне глобального подорожания ископаемого топлива. Покупатели видят в электрическом седане надежный инструмент для существенного сокращения ежедневных транспортных расходов. Бортовая система обеспечивает солидный запас хода на одном заряде, который по официальным оценкам составляет около 516 км. Салон выполнен в фирменном минималистичном стиле, где управление основными функциями, включая климат-контроль, возложено на огромный сенсорный экран размером 15,4 дюйма.

Бортовые фишки

Техническое оснащение автомобиля предлагает уникальные цифровые решения, которые до сих пор редко встречаются в автосалонах других производителей. Специальный режим Sentry Mode непрерывно контролирует пространство вокруг машины с помощью камер во время отсутствия владельца на парковке. Другая полезная функция под названием Pet Mode позволяет безопасно оставлять домашних животных в закрытом салоне, автоматически поддерживая оптимальную температуру воздуха.

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Сейчас компания пытается дополнительно стимулировать продажи с помощью привлекательных финансовых программ и бонусов. В частности, покупатели топовых модификаций получают год полностью бесплатного использования фирменных быстрых зарядных станций Supercharger.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти скрытых проблемах подержанных Tesla Model 3 и Model Y. Покупателям стоит быть готовыми к тому, что два автомобиля одного года выпуска могут существенно различаться по надежности.

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