Ретро-спорткар, який переїхав Тома Круза в фільмі 1980-х, виставили на аукціон

Спорткар, який збив Тома Круза в культовому фільмі, продають за 1,78 млн доларів
Виставлений на аукціон ретро-спорткар Porsche 928 1979 року свого часу був названий автомобілем десятиліття. Це один з трьох екземплярів авто, які використовувалися у фільмі "Ризикований бізнес" 1983 року з Томом Крузом у головній ролі.
Про це повідомила The Sun.
Пишний дизайн та спортивні характеристики авто, мабуть, привернули увагу режисера Пола Брікмана, який взяв машину на одну з головних ролей у своєму фільмі.
В картині розповідається про пригоди багатого підлітка, якого тоді зіграв 21-річний Том Круз. В одній із найвідоміших сцен Porsche скочується з пірса в озеро Мічиган, наїжджаючи на героя Круза по дорозі, після того, як той забуває поставити ручне гальмо.
На щастя, на аукціон виставили не той екземпляр, який занурився у воду, тому він залишається у чудовому стані.
Класичний спорткар має плюшевий коричневий шкіряний інтер’єр з чорною окантовкою. Також авто оснащене рідкісною 5-ступеневою трансмісією. Мотор розвиває 230 к.с. та забезпечує максимальну швидкість 230 км/год.
Деякі внутрішні панелі підписані зірками з акторського складу фільму та відомими цитатами зі сценарію.
Авто виставляється 16 серпня аукціоністами Bonham на продаж у Quail Lodge and Golf Club, штат Каліфорнія, США. Орієнтовна ціна становить 1 780 000 доларів.
Автомобіль можна продати лише водієві за межі штату, адже Porsche 928 вже не відповідає місцевим нормам з викидів.
Раніше ми писали, що на аукціоні продали один із 20 раритетних спорткарів Bugatti та унікальний кабріолет 1948 року з пробігом 16 км.
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