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Спорткар, сбивший Тома Круза в культовом фильме, продают за 1,78 млн долларов

7 августа 2024 22:30
Валентин Бандура - Редактор
Ретро-спорткар, переехавший Тома Круза в фильме 1980-х, выставили на аукцион
1979 Porsche 928. Фото: driving.ca
Валентин Бандура - Редактор

Выставленный на аукцион ретро-спорткар Porsche 928 1979 года в свое время был назван автомобилем десятилетия. Это один из трех экземпляров авто, которые использовались в фильме "Рискованный бизнес" 1983 года с Томом Крузом в главной роли.

Об этом сообщила The Sun.

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Пышный дизайн и спортивные характеристики авто, по-видимому, привлекли внимание режиссера Пола Брикмана, взявшего машину на одну из главных ролей в своем фильме.

 

Спорткар, сбивший Тома Круза в культовом фильме, продают за 1,78 млн долларов - фото 1
Фото: PA

В картине рассказывается о приключениях богатого подростка, которого сыграл тогда 21-летний Том Круз. В одной из самых известных сцен Porsche скатывается с пирса в озеро Мичиган, наезжая на героя Круза по дороге, после того как тот забывает поставить ручной тормоз.

 

Спорткар, сбивший Тома Круза в культовом фильме, продают за 1,78 млн долларов - фото 2
Кадр из фильма "Рискованный бизнес". Фото: pinterest.com

К счастью, на аукцион выставили не тот погрузившийся в воду экземпляр, поэтому он остается в отличном состоянии.

Классический спорткар имеет плюшевый коричневый кожаный интерьер с черной окантовкой. Также авто оснащено редкой 5-ступенчатой трансмиссией. Мотор развивает 230 л.с. и обеспечивает максимальную скорость 230 км/ч.

 

Спорткар, сбивший Тома Круза в культовом фильме, продают за 1,78 млн долларов - фото 3
Фото: PA
Спорткар, сбивший Тома Круза в культовом фильме, продают за 1,78 млн долларов - фото 4
Фото: PA

Некоторые внутренние панели подписаны звездами из актерского состава фильма и известными цитатами из сценария.

Авто выставляется 16 августа аукционистами Bonham на продажу в Quail Lodge and Golf Club, штат Калифорния, США. Примерная цена составляет 1 780 000 долларов.

Автомобиль можно продать только водителю за пределы штата, ведь Porsche 928 уже не соответствует местным нормам выбросов.

Ранее мы писали, что на аукционе был продан один из 20 раритетных спорткаров Bugatti и уникальный кабриолет 1948 года с пробегом 16 км.

аукцион фильм авто Том Круз Porsche автомобиль спорткар

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