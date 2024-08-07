Ретро-спорткар, переехавший Тома Круза в фильме 1980-х, выставили на аукцион

1979 Porsche 928. Фото: driving.ca

Выставленный на аукцион ретро-спорткар Porsche 928 1979 года в свое время был назван автомобилем десятилетия. Это один из трех экземпляров авто, которые использовались в фильме "Рискованный бизнес" 1983 года с Томом Крузом в главной роли.

Об этом сообщила The Sun.

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Пышный дизайн и спортивные характеристики авто, по-видимому, привлекли внимание режиссера Пола Брикмана, взявшего машину на одну из главных ролей в своем фильме.

Фото: PA

В картине рассказывается о приключениях богатого подростка, которого сыграл тогда 21-летний Том Круз. В одной из самых известных сцен Porsche скатывается с пирса в озеро Мичиган, наезжая на героя Круза по дороге, после того как тот забывает поставить ручной тормоз.

Кадр из фильма "Рискованный бизнес". Фото: pinterest.com

К счастью, на аукцион выставили не тот погрузившийся в воду экземпляр, поэтому он остается в отличном состоянии.

Классический спорткар имеет плюшевый коричневый кожаный интерьер с черной окантовкой. Также авто оснащено редкой 5-ступенчатой трансмиссией. Мотор развивает 230 л.с. и обеспечивает максимальную скорость 230 км/ч.

Фото: PA

Фото: PA

Некоторые внутренние панели подписаны звездами из актерского состава фильма и известными цитатами из сценария.

Авто выставляется 16 августа аукционистами Bonham на продажу в Quail Lodge and Golf Club, штат Калифорния, США. Примерная цена составляет 1 780 000 долларов.

Автомобиль можно продать только водителю за пределы штата, ведь Porsche 928 уже не соответствует местным нормам выбросов.

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