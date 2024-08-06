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Ferrari 1995 года с пробегом менее 14 000 км продается по фантастической цене

6 августа 2024 22:30
Валентин Бандура - Редактор
Цена впечатляет — Ferrari 1995 года с пробегом менее 14 000 км выставили на аукцион
1995 Ferrari F50. Фото: imboldn.com
Валентин Бандура - Редактор

Чрезвычайно редкий Ferrari F50 1995 года был популярен среди знаменитостей, в частности моделью владели певец Род Стюарт, актер Клинт Иствуд и боксер Майк Тайсон. Экземпляр, выставленный на аукцион, в свое время проехал всего 13 769 км.

Об этом сообщила The Sun.

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Ferrari выпустила лишь 349 экземпляров F50 — модели, которая в то время была самой близкой к автомобилю Формулы-1. Экземпляр, выставленный на аукцион по начальной цене 5 млн долларов, является одним из 55 авто, когда-либо доставлявшихся в США.

 

Ferrari 1995 года с пробегом менее 14 000 км продают по фантастической цене - фото 1
Фото: Jam Press/Nathan Deremer/Courtes

Ferrari оснащен двигателем V12 и имеет мощность 513 л.с. F50 может разогнаться с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 325 км/ч.

 

Ferrari 1995 года с пробегом менее 14 000 км продают по фантастической цене - фото 2
Фото: Jam Press/Nathan Deremer/Courtes

Машина имеет культовый красный кузов Ferrari и находится в отличном состоянии. Салон автомобиля оснащен кожаными сиденьями с регулируемой высотой и кондиционером.

 

Ferrari 1995 года с пробегом менее 14 000 км продается по фантастической цене - фото 3
Фото: Jam Press/Nathan Deremer/Courtes

Аукцион RM Sotheby's состоится 15 августа 2024 года в Монтерее, Калифорния.

"Этот хорошо известный, трижды платиновый F50, заслуживает наилучшую коллекцию", — подчеркнул представитель Sotheby's.

Ранее на аукцион выставили уникальный кабриолет 1948 года с пробегом 16 км, который существует в единственном экземпляре. Также мы писали о самом дорогом автомобиле в личной коллекции Илона Маска.

США аукцион авто автомобиль Ferrari продажа авто

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