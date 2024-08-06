Ціна вражає — Ferrari 1995 року з пробігом менш як 14 000 км виставили на аукціон

Ferrari 1995 року з пробігом менш як 14 000 км продають за фантастичною ціною
Надзвичайно рідкісний Ferrari F50 1995 року був популярний серед знаменитостей, зокрема моделлю володіли співак Род Стюарт, актор Клінт Іствуд та боксер Майк Тайсон. Екземпляр, виставлений на аукціон свого часу проїхав лише 13 769 км.
Про це повідомила The Sun.
Ferrari випустила лише 349 екземплярів F50 — моделі, яка на той час було найближчою до автомобіля Формули-1. Екземпляр, виставлений на аукціон за початковою ціною 5 млн доларів, є одним з 55 авто, які коли-небудь доставляли до США.
Ferrari оснащений двигуном V12 має потужність 513 к.с. F50 може розігнатися з місця до 100 км/год лише за 3,6 секунди та розвиває максимальну швидкість 325 км/год.
Машина має культовий червоний кузов Ferrari та перебуває у чудовому стані. Салон автомобіля оснащений шкіряними сидіннями з регульованою висотою та кондиціонером.
Аукціон RM Sotheby's відбудеться 15 серпня 2024 року в Монтереї, Каліфорнія.
"Цей добре відомий, тричі платиновий F50, який заслуговує на найкращу колекцію", — підкреслив представник Sotheby's.
Раніше на аукціон виставили унікальний кабріолет 1948 року з пробігом 16 км, який існує в єдиному екземплярі. Також ми писали про найдорожчий автомобіль в особистій колекції Ілона Маска.
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