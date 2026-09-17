Заплутаний тест з ПДР: який поворотник вмикати при в'їзді на коло

В’їзд автомобілів на кругове перехрестя. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.10 "Круговий рух". Згідно з пунктом 10.4 ПДР України, в'їзд на кругове перехрестя дозволяється з будь-якої смуги, призначеної для руху в цьому напрямку. Тож водій червоного автомобіля заїжджає на кільце з правої смуги, а водій білого — з лівої. Хто з них увімкнув правильний покажчик повороту у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії увімкнули правильні покажчики повороту. Вмикати сигнал повороту в такій ситуації необов'язково.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 9.2 ПДР, водій повинен подавати сигнали покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою та перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Але в'їзд на кругове перехрестя не вважається поворотом праворуч чи ліворуч, а є лише в'їздом на проїзну частину з єдиним можливим напрямком руху по колу.

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Позаяк напрямок руху при в'їзді на кругове перехрестя визначений конфігурацією самої дороги й не передбачає маневру повороту чи змішування смуг, вмикати покажчики повороту (як лівий, так і правий) при в'їзді не потрібно.

Правий поворотник вмикається обов'язково лише перед з'їздом з кругового перехрестя.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: