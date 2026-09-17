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Главная Авто Спорный тест ПДД, где ошибаются 74%: какой поворотник включать

Спорный тест ПДД, где ошибаются 74%: какой поворотник включать

Ua ru
17 сентября 2026 20:40
Запутанный тест ПДД: какой поворотник включать при въезде на круг
Въезд автомобилей на кольцевой перекресток. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о предупредительных сигналах. Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.10 "Кольцевое движение". Согласно пункту 10.4 ПДД Украины, въезд на кольцевой перекресток разрешен с любой полосы, предназначенной для движения в этом направлении. Итак, водитель красного автомобиля въезжает на кольцо с правой полосы, а водитель белого — с левой. Кто из них включил правильный поворотник в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба водителя включили правильные поворотники.
  4. Включать поворотник в такой ситуации необязательно.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто правильно увімкнув поворотник

Согласно пункту 9.2 ПДД, водитель должен подавать сигналы поворотниками соответствующего направления перед началом движения и остановкой, а также перед перестроением, поворотом или разворотом.

Однако въезд на кольцевой перекресток не считается поворотом направо или налево, а представляет собой лишь въезд на проезжую часть с единственным возможным направлением движения по кругу.

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Поскольку направление движения при въезде на кольцевой перекресток определяется конфигурацией самой дороги и не предполагает маневра поворота или смешивания полос, включать указатели поворота (как левый, так и правый) при въезде не требуется.

Правый поворотник включается обязательно только перед съездом с кольцевого перекрестка.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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