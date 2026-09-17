Запутанный тест ПДД: какой поворотник включать при въезде на круг

Въезд автомобилей на кольцевой перекресток. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о предупредительных сигналах. Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.10 "Кольцевое движение". Согласно пункту 10.4 ПДД Украины, въезд на кольцевой перекресток разрешен с любой полосы, предназначенной для движения в этом направлении. Итак, водитель красного автомобиля въезжает на кольцо с правой полосы, а водитель белого — с левой. Кто из них включил правильный поворотник в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя включили правильные поворотники. Включать поворотник в такой ситуации необязательно.

Разбор задачи

Согласно пункту 9.2 ПДД, водитель должен подавать сигналы поворотниками соответствующего направления перед началом движения и остановкой, а также перед перестроением, поворотом или разворотом.

Однако въезд на кольцевой перекресток не считается поворотом направо или налево, а представляет собой лишь въезд на проезжую часть с единственным возможным направлением движения по кругу.

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Поскольку направление движения при въезде на кольцевой перекресток определяется конфигурацией самой дороги и не предполагает маневра поворота или смешивания полос, включать указатели поворота (как левый, так и правый) при въезде не требуется.

Правый поворотник включается обязательно только перед съездом с кольцевого перекрестка.

Правильный ответ №4

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