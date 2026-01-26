Вживаний Renault Megane III: на що звернути увагу при купівлі

Renault Megane третього покоління. Фото: exchangeandmart.co.uk

Renault Megane III міцно закріпився в рейтингах найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні через свою витривалість та невисоку вартість обслуговування. Попри загальну надійність певні модифікації та вузли мають характерні дефекти які потребують пильної уваги майбутнього власника.

Особливості автомобіля

Загальна корозійна стійкість моделі є високою проте машини випущені до рестайлінгу 2012 року мають специфічну вразливість. Жорсткі дверні ущільнювачі з часом протирають фарбу до металу в районі пройми що провокує появу іржі.

Усередині салону використовуються непогані матеріали, але розташування кнопок обігріву крісел безпосередньо на самих сидіннях змушує водія користуватися ними наосліп. Під час огляду авто з Європи варто перевіряти наявність ремонтного набору з компресором позаяк повноцінне запасне колесо передбачене не у всіх версіях.

Вибір силового агрегату

Бензинові двигуни об’ємом 1,6 та 2 літра вважаються невибагливими та позбавленими системних вад попередніх поколінь. Під час регламентної заміни ременя ГРМ на меншому моторі важливо перевіряти стан демпферного шківа колінвала через його невеликий ресурс.

Найбільшу популярність здобули турбодизелі 1.5 dCi серії К9К які демонструють колосальну витривалість до 500 000–700 000 км. Головною умовою довголіття таких агрегатів є використання якісної оливи та дотримання термінів її заміни для запобігання провертанню вкладишів. Власникам дизельних версій також необхідно періодично виїжджати на трасу для самоочищення сажового фільтра в умовах високих температур.

Трансмісія та ходова

Більшість машин на ринку оснащені механічними коробками передач, які не мають суттєвих зауважень щодо надійності. Роботизована трансмісія EDC з’явилася після 2012 року та вирізняється певною неквапливістю в міських заторах.

Підвіска автомобіля є дуже комфортною але потребує регулярного контролю пильовиків передніх стійок. Ці деталі виготовлені з жорсткої гуми і можуть потребувати заміни вже через 20 000 км пробігу. Кульові опори зазвичай витримують до 80 000 км тоді як задня напівзалежна балка вважається практично вічною.