Подержанный Renault Megane III: на что обратить внимание при покупке

Renault Megane третьего поколения. Фото: exchangeandmart.co.uk

Renault Megane III прочно закрепился в рейтингах самых популярных подержанных автомобилей в Украине из-за своей выносливости и невысокой стоимости обслуживания. Несмотря на общую надежность определенные модификации и узлы имеют характерные дефекты требующие пристального внимания будущего владельца.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама

Читайте также:

Особенности автомобиля

Общая коррозионная стойкость модели является высокой однако машины выпущенные до рестайлинга 2012 года имеют специфическую уязвимость. Жесткие дверные уплотнители со временем протирают краску до металла в районе проема что провоцирует появление ржавчины.

Внутри салона используются неплохие материалы, но расположение кнопок обогрева кресел непосредственно на самих сиденьях заставляет водителя пользоваться ими вслепую. При осмотре авто из Европы стоит проверять наличие ремонтного набора с компрессором так как полноценное запасное колесо предусмотрено не во всех версиях.

Выбор силового агрегата

Бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2 литра считаются неприхотливыми и лишенными системных недостатков предыдущих поколений. При регламентной замене ремня ГРМ на меньшем моторе важно проверять состояние демпферного шкива коленвала из-за его небольшого ресурса.

Наибольшую популярность получили турбодизели 1.5 dCi серии К9К которые демонстрируют колоссальную выносливость до 500 000-700 000 км. Главным условием долголетия таких агрегатов является использование качественного масла и соблюдение сроков его замены для предотвращения проворачивания вкладышей. Владельцам дизельных версий также необходимо периодически выезжать на трассу для самоочистки сажевого фильтра в условиях высоких температур.

Также читайте:

Самые надежные бюджетные дизельные авто с пробегом в Украине

Самые дешевые в ремонте подержанные автомобили в Украине

Трансмиссия и ходовая

Большинство машин на рынке оснащены механическими коробками передач, которые не имеют существенных замечаний по надежности. Роботизированная трансмиссия EDC появилась после 2012 года и отличается определенной неторопливостью в городских пробках.

Подвеска автомобиля является очень комфортной, но требует регулярного контроля пыльников передних стоек. Эти детали изготовлены из жесткой резины и могут потребовать замены уже через 20 000 км пробега. Шаровые опоры обычно выдерживают до 80 000 км тогда как задняя полузависимая балка считается практически вечной.