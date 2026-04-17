Слабкі місця популярного кросовера BMW X1 з пробігом

Кросовер BMW X1 2021 року. Фото: BMW

Друге покоління BMW X1 у кузові F48 залишається цікавим вибором серед компактних кросоверів на вторинному ринку у 2026 році. Вироблена в період з 2015 по 2022 рік модель приваблює покупців преміальним статусом та відносною технічною простотою порівняно зі старшими моделями бренду. Попри загальну репутацію надійного авто, цей SUV має специфічні особливості, які варто врахувати перед купівлею.

Вибір двигуна

BMW X1 другої генерації побудовано на платформі UKL2 з поперечним розташуванням двигуна, що дозволило зробити салон просторішим. Лінійка моторів включає як трициліндрові агрегати об'ємом 1,5 л, так і потужніші дволітрові четвірки. Хоча молодші двигуни 18i та 16d відрізняються економічністю, їхньої потужності часто не вистачає для динамічного руху 1,6-тонного кросовера при повному завантаженні на трасі.

Найраціональнішим вибором для щоденної експлуатації вважається дизельна версія 18d на 150 к.с., яка забезпечує впевнену тягу за помірної витрати пального. Для поціновувачів швидкості оптимально підходить бензинова модифікація 25i потужністю 231 к.с. Гібридні версії xDrive25e, що з'явилися в асортименті після 2020 року, дозволяють проїжджати до 50 км виключно на електричній тязі.

Проблеми трансмісії

Автоматична 8-ступенева коробка передач виробництва Aisin, встановлена на екземплярах до 2018 року випуску, іноді демонструє некоректну роботу. Власники нерідко стикаються з ривками під час перемикання швидкостей або затримками реакції, особливо при русі в міських заторах. У багатьох випадках проблему вдається розв'язати шляхом оновлення програмного забезпечення або скидання адаптації під час планового сервісу.

Запущений технічний стан трансмісії вимагає дорогої заміни оливи або навіть повної регенерації механізму при великих пробігах. При огляді вживаного авто необхідно приділити особливу увагу плавності роботи коробки у різних режимах руху. Попри ці нюанси, агрегат вважається досить витривалим при належному обслуговуванні кожні 60 000 км.

Експлуатаційні ризики

Дизельні модифікації BMW X1, які експлуатувалися переважно на коротких дистанціях у межах міста, часто страждають від забруднення сажового фільтра DPF. Процес автоматичного очищення запускається лише під час тривалої поїздки на швидкості понад 80 км/год. Накопичення сажі призводить до втрати потужності двигуна, підвищення витрати пального та необхідності дорогої сервісної регенерації.

Електронні системи автомобіля також можуть проявляти примхливість у роботі. Зустрічаються скарги на некоректну роботу автоматичного клімат-контролю та поодинокі зависання мультимедійної системи iDrive. Більшість програмних збоїв усувається встановленням актуальних оновлень, проте стан бортової електроніки потребує перевірки кваліфікованим електриком перед укладанням угоди.

Ходові якості

Попри перехід на передньопривідну архітектуру, інженерам вдалося зберегти фірмовий азартний характер керування BMW. Кермо залишається точним, а підвіска забезпечує добрий баланс між комфортом та стійкістю в крутих поворотах. Опціональна система повного приводу xDrive суттєво покращує зчеплення на засніжених дорогах, хоча для міської їзди переднього приводу зазвичай достатньо.

Якість оздоблення салону відповідає високим стандартам преміумсегмента, а система iDrive вважається однією з найкращих за ергономікою. Вживаний BMW X1 у кузові F48 залишається привабливою інвестицією при умові регулярного сервісу. Ретельна перевірка історії обслуговування допоможе уникнути прихованих витрат на ремонт складних вузлів.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-10 найнадійніших німецьких кросоверів з пробігом. Експерти назвали десять моделей, які отримали оцінку якості від JD Power на рівні 80 балів та вище.

Також читайте, від яких двигунів BMW варто триматися якнайдалі. Експерти назвали пʼять невдалих моделей.