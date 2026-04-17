Слабые места популярного кроссовера BMW X1 с пробегом

Кроссовер BMW X1 2021 года. Фото: BMW

Второе поколение BMW X1 в кузове F48 остается интересным выбором среди компактных кроссоверов на вторичном рынке в 2026 году. Произведенная в период с 2015 по 2022 год модель привлекает покупателей премиальным статусом и относительной технической простотой по сравнению со старшими моделями бренда. Несмотря на общую репутацию надежного авто, этот SUV имеет специфические особенности, которые стоит учесть перед покупкой.

Выбор двигателя

BMW X1 второй генерации построен на платформе UKL2 с поперечным расположением двигателя, что позволило сделать салон более просторным. Линейка моторов включает как трехцилиндровые агрегаты объемом 1,5 л, так и более мощные двухлитровые четверки. Хотя младшие двигатели 18i и 16d отличаются экономичностью, их мощности часто не хватает для динамичного движения 1,6-тонного кроссовера при полной загрузке на трассе.

Самым рациональным выбором для ежедневной эксплуатации считается дизельная версия 18d на 150 л.с., которая обеспечивает уверенную тягу при умеренном расходе топлива. Для любителей скорости оптимально подходит бензиновая модификация 25i мощностью 231 л.с. Гибридные версии xDrive25e, появившиеся в ассортименте после 2020 года, позволяют проезжать до 50 км исключительно на электрической тяге.

Проблемы трансмиссии

Автоматическая 8-ступенчатая коробка передач производства Aisin, установленная на экземплярах до 2018 года выпуска, иногда демонстрирует некорректную работу. Владельцы нередко сталкиваются с рывками при переключении скоростей или задержками реакции, особенно при движении в городских пробках. Во многих случаях проблему удается решить путем обновления программного обеспечения или сброса адаптации во время планового сервиса.

Запущенное техническое состояние трансмиссии требует дорогостоящей замены масла или даже полной регенерации механизма при больших пробегах. При осмотре подержанного авто необходимо уделить особое внимание плавности работы коробки в разных режимах движения. Несмотря на эти нюансы, агрегат считается достаточно выносливым при должном обслуживании каждые 60 000 км.

Эксплуатационные риски

Дизельные модификации BMW X1, которые эксплуатировались преимущественно на коротких дистанциях в черте города, часто страдают от загрязнения сажевого фильтра DPF. Процесс автоматической очистки запускается только при длительной поездке на скорости свыше 80 км/ч. Накопление сажи приводит к потере мощности двигателя, повышению расхода топлива и необходимости дорогостоящей сервисной регенерации.

Электронные системы автомобиля также могут проявлять капризность в работе. Встречаются жалобы на некорректную работу автоматического климат-контроля и единичные зависания мультимедийной системы iDrive. Большинство программных сбоев устраняется установкой актуальных обновлений, однако состояние бортовой электроники требует проверки квалифицированным электриком перед заключением сделки.

Ходовые качества

Несмотря на переход на переднеприводную архитектуру, инженерам удалось сохранить фирменный азартный характер управления BMW. Руль остается точным, а подвеска обеспечивает хороший баланс между комфортом и устойчивостью в крутых поворотах. Опциональная система полного привода xDrive существенно улучшает сцепление на заснеженных дорогах, хотя для городской езды переднего привода обычно достаточно.

Качество отделки салона соответствует высоким стандартам премиум-сегмента, а система iDrive считается одной из лучших по эргономике. Подержанный BMW X1 в кузове F48 остается привлекательной инвестицией при условии регулярного сервиса. Тщательная проверка истории обслуживания поможет избежать скрытых расходов на ремонт сложных узлов.

