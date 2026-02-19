Що перевірити під час вибору вживаної Skoda Superb третього покоління

Skoda Superb 2020 року. Фото: pistonheads.com

Третє покоління Skoda Superb, що випускалося з 2015 по 2023 роки, залишається одним з найпопулярніших представників бізнес-класу на вторинному ринку. Позаяк модель побудована на модульній платформі MQB, вона поєднує в собі перевірені технічні рішення та винятковий комфорт.

Кузов та салон

Автомобіль пропонувався у двох варіантах кузова: ліфтбек та універсал. Вік більшості екземплярів ще відносно невеликий, тому системних проблем з корозією не зафіксовано. Фахівці зазначають, що виявлення іржі на кузові зазвичай свідчить про проведення неякісного відновлювального ремонту після аварій.

Головними козирями моделі залишаються просторий салон та величезний багажник. Колісна база 2836 мм дозволяє пасажирам заднього ряду почуватися максимально вільно. Об’єм вантажного відсіку складає 625 л для ліфтбека та 660 л для універсала, що робить транспортний засіб лідером у своєму сегменті за місткістю.

Силові агрегати

Найбільший попит мають версії з турбодизельними двигунами обʼємом 1,6 л та 2 л TDI. Спеціалісти радять звертати увагу саме на ці мотори, позаяк вони демонструють високу витривалість за умови вчасного обслуговування. Рекомендовано замінювати паливні фільтри під час кожної процедури оновлення оливи.

Бензинові двигуни, особливо агрегат 1,8 л TSI з комбінованим впорскуванням, вимагають пального лише високої якості. Використання сумнівних АЗС призводить до швидкого виходу з ладу дорогих форсунок, ремонт яких може коштувати понад тисячу доларів. Важливо також контролювати рівень оливи, адже для цих моторів природним є споживання близько 200 г на 1000 км.

Трансмісія та ходова частина

Підвіска автомобіля має доволі просту та надійну конструкцію: стійки МакФерсон попереду та багатоважільна система ззаду. Ходова частина вирізняється високою тривалістю життя компонентів. Навіть при пробігу 200 000 км часто зустрічаються оригінальні сайлентблоки, які не потребують негайної заміни.

Роботизовані коробки передач DSG пройшли кілька етапів модернізації, тому на свіжих екземплярах працюють стабільно. Проте стан двомасового маховика в машинах з механічною трансмісією може стати неприємним сюрпризом, адже його заміна іноді обходиться дорожче за обслуговування робота. Фахівці наголошують, що оптимальним вибором для покупки є поєднання двигуна 2 л TDI та роботизованої коробки передач.