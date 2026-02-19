Что проверить при выборе подержанной Skoda Superb третьего поколения

Skoda Superb 2020 года. Фото: pistonheads.com

Третье поколение Skoda Superb, выпускавшееся с 2015 по 2023 годы, остается одним из самых популярных представителей бизнес-класса на вторичном рынке. Так как модель построена на модульной платформе MQB, она сочетает в себе проверенные технические решения и исключительный комфорт.

Кузов и салон

Автомобиль предлагался в двух вариантах кузова: лифтбек и универсал. Возраст большинства экземпляров еще относительно небольшой, поэтому системных проблем с коррозией не зафиксировано. Специалисты отмечают, что обнаружение ржавчины на кузове обычно свидетельствует о проведении некачественного восстановительного ремонта после аварий.

Главными козырями модели остаются просторный салон и огромный багажник. Колесная база 2836 мм позволяет пассажирам заднего ряда чувствовать себя максимально свободно. Объем грузового отсека составляет 625 л для лифтбека и 660 л для универсала, что делает транспортное средство лидером в своем сегменте по вместительности.

Силовые агрегаты

Наибольшим спросом пользуются версии с турбодизельными двигателями объемом 1,6 л и 2 л TDI. Специалисты советуют обращать внимание именно на эти моторы, поскольку они демонстрируют высокую выносливость при условии своевременного обслуживания. Рекомендуется заменять топливные фильтры во время каждой процедуры обновления масла.

Бензиновые двигатели, особенно агрегат 1,8 л TSI с комбинированным впрыском, требуют топлива только высокого качества. Использование сомнительных АЗС приводит к быстрому выходу из строя дорогостоящих форсунок, ремонт которых может стоить более тысячи долларов. Важно также контролировать уровень масла, ведь для этих моторов естественным является потребление около 200 г на 1000 км.

Трансмиссия и ходовая часть

Подвеска автомобиля имеет довольно простую и надежную конструкцию: стойки МакФерсон впереди и многорычажная система сзади. Ходовая часть отличается высокой продолжительностью жизни компонентов. Даже при пробеге 200 000 км часто встречаются оригинальные сайлентблоки, которые не требуют немедленной замены.

Роботизированные коробки передач DSG прошли несколько этапов модернизации, поэтому на свежих экземплярах работают стабильно. Однако состояние двухмассового маховика в машинах с механической трансмиссией может стать неприятным сюрпризом, ведь его замена иногда обходится дороже обслуживания робота. Специалисты отмечают, что оптимальным выбором для покупки является сочетание двигателя 2 л TDI и роботизированной коробки передач.