Skoda представила довгоочікуваний гібрид: технології та характеристики

Нова Skoda Octavia Hybrid. Фото: carscoops.com

Чеський автовиробник тривалий час продавав лише електромобілі та підзарядні плагін-гібриди. Тепер популярна лінійка Skoda Octavia отримає повноцінний класичний гібрид. Нова силова установка поєднує 1,5-літровий бензиновий мотор, два електродвигуни та одноступеневу автоматичну коробку передач. Таке рішення дозволяє досягти показника витрати пального на рівні близько 4,3 л/100 км у змішаному циклі та підвищити плавність ходу у місті.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

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Принцип роботи

Силова установка працює в трьох автоматичних режимах залежно від умов руху. На низькій швидкості автомобіль здатний проїхати до 2 км виключно на електричній тязі. При прискоренні до 60 км/год машина переходить у послідовний режим, де бензиновий мотор крутить генератор для вироблення струму.

На швидкостях понад 60 км/год вмикається паралельний режим, де 1,5-літровий двигун підключається безпосередньо до коліс через одну пряму передачу. Одноступенева автоматична трансмісія замінює звичний робот DSG чи варіатор. Позаяк бензиновий мотор рухає колеса лише під час швидкісної їзди трасою, однієї фіксованої передачі виявляється цілком достатньо.

Потужність версій

Покупцям пропонують дві версії 1,5-літрового бензинового мотора TSI потужністю 131 к.с. та 150 к.с. Базова модифікація гібрида видає сумарно 136 к.с., а потужніша версія розвиває 170 к.с. Менший електромотор виконує функції стартера й генератора, а основний електродвигун обертає передню вісь і відновлює енергію під час гальмування.

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